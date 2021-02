Zvolenská nemocnica má 24 zamestnancov pozitívnych na COVID-19

Zvolen 1. februára (TASR) – Zvolenská nemocnica má v súčasnosti 24 zamestnancov pozitívnych na ochorenie COVID-19 a štyria sú v karanténe. Pre TASR to v pondelok uviedla Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel SK, pod ktorú nemocnica vo Zvolene patrí.



Podľa nej poskytujú zdravotnú starostlivosť 66 pacientom s novým koronavírusom, šiesti si vyžadujú napojenie na umelú pľúcnu ventiláciu. S podozrením na ochorenie COVID-19 sú v tomto zariadení šiesti pacienti.



Ako dodala, zvolenská nemocnica sa na základe súhlasu Ministerstva zdravotníctva SR stala od začiatku februára oficiálnym vakcinačným centrom pre ľudí. Záujemcovia o očkovanie sa musia vopred zaregistrovať na webovom portáli www.korona.gov.sk. Podmienkou však je, že musia patriť do skupín, pre ktoré je očkovanie určené.



Pavliková tiež pripomenula, že náhradníci, osoby staršie ako 65 rokov, sa môžu prihlásiť na adrese sekretariat@nzv.agel.sk „Je potrebné uviesť celé meno, dátum narodenia a telefonický kontakt,“ spresnila.



„Nemocnica má k dispozícii tímy zdravotníkov a vakcinačné miestnosti. Zaočkovaní bezprostredne po očkovaní musia v jednej z nich zotrvať približne 20 minút,“ doplnila s tým, že vakcináciu majú za sebou už aj zamestnanci zvolenskej nemocnice. Všetci, ktorí prejavili záujem, boli zaočkovaní prvou dávkou vakcíny, celkovo je ich 350.



Zmena podľa hovorkyne nastáva od začiatku februára na mobilnom odberovom mieste zvolenskej nemocnice na bezplatné antigénové testovanie verejnosti. To sa nachádza v priestoroch klubu dôchodcov v blízkosti nemocnice na Ferjenčíkovej ulici. „Odbery budú každý deň od pondelka do soboty v čase od 8.00 do 16.00 h,“ zhrnula. Doteraz mohli prísť ľudia každý pracovný deň od 10.00 do 14.00 h.