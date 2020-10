Zvolenská nemocnica robí plánované operácie bez obmedzení

Zvolen 9. októbra (TASR) – Zvolenská nemocnica robí aj naďalej plánované operácie bez obmedzení. Pre TASR to v piatok uviedla hovorkyňa skupiny Agel SK Martina Pavliková, pod ktorú nemocnica patrí. „Pacienti sú pred zákrokmi testovaní na nový koronavírus,“ dodala s tým, že v zariadení je aktuálne jedna pozitívna pacientka s ochorením COVID-19. Nemocnica však nemá žiadnych zamestnancov s pozitívnym testom na túto chorobu.



Od konca septembra platí v tejto nemocnici zákaz návštev pacientov. Podľa hovorkyne z preventívnych dôvodov trvá tento stav aj naďalej, aby sa medzi ľuďmi nešíril nový koronavírus. „Výnimku môže u pacientov v terminálnom štádiu povoliť riaditeľ nemocnice,“ spomenula.



V červenej fáze bola od 28. septembra pre nový koronavírus Základná škola Hrnčiarska vo Zvolene. Ochorenie COVID-19 potvrdili u žiakov školy, dve triedy tak boli v karanténe. Od pondelka 12. októbra však bude v škole riadne vyučovanie. „Žiaci 1. až 9. ročníka sa budú vyučovať prezenčnou formou v škole podľa rozvrhu hodín,“ zverejňuje škola na svojej oficiálnej webovej stránke s tým, že čas prevádzky školy bude od 6.15 do 17.00 h.



Základná škola žiada, aby rodičia neposielali na vyučovanie deti s príznakom infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať príznakom ochorenia COVID-19.



Podľa semafora okresov a počtu prírastkov je v súčasnosti mesto Zvolen v žltej fáze. K 8. októbru eviduje tento región 87 potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom.