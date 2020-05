Vo Zvolene začali aj testovanie na prítomnosť protilátok na COVID-19

Zvolen 21. mája (TASR) - V Nemocnici Zvolen vyšetria zdravotníci prítomnosť protilátok ochorenia COVID-19 v krvi aj samoplatcom. Záujem o vyšetrenie je nutné nahlásiť telefonicky a samoplatca zaplatí za vyšetrenie 19 eur. Sérologické vyšetrenie na základe prítomnosti protilátok ukáže, či sa testovaný v minulosti s vírusom stretol, prípadne je ním aktuálne infikovaný, hoci nemusí mať žiadne príznaky.



"Vyšetrenie sa realizuje priamo z krvi a jeho senzitivita u osôb so symptómami je v priemere 90 percent. V rôznych fázach ochorenia COVID-19 nie je účinnosť detekcie nukleových kyselín a protilátok rovnaká. Metóda RT PCR a vyšetrenie protilátok sa používajú synergicky, aby sa vzájomne dopĺňali, zlepšovali účinnosť diagnostiky a monitorovali postupnosť rozvoja choroby," vysvetľuje poverená riaditeľka nemocnice Ľudmila Veselá.



Odbery vo zvolenskej nemocnici sa realizujú denne v priestoroch pľúcnej ambulancie, a to ráno od 7.00 do 8.00 h. Toto vyšetrenie poskytuje zvolenská nemocnica aj pre indikovaných pacientov pred operáciou alebo z iných zdravotných dôvodov, vtedy vyšetrenie uhradí zdravotná poisťovňa.



Ochorenie COVID-19 je možné prekonať a pritom o tom ani nevedieť. Ide o tzv. bezpríznakový priebeh ochorenia. Stanovenie protilátok je vhodné na zistenie percenta populácie, ktorá s vírusom prišlo do kontaktu. Test môže potenciálne naznačovať, či osoba už bola infikovaná a či sa u nej voči koronavírusu vytvorila imunitná odpoveď.