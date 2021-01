Zvolenská nemocnica zaočkovala proti COVID-19 niektorých zdravotníkov

Zvolen 15. januára (TASR) – Zvolenská nemocnica zaočkovala proti ochoreniu COVID-19 svojich zamestnancov, ktorí o to prejavili záujem. TASR o tom v piatok informovala Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel SK, pod ktorú nemocnica vo Zvolene patrí.



„Je to približne 350 kolegov, ktorí sa dali zaočkovať,“ uviedla riaditeľka zvolenskej nemocnice Ľudmila Veselá s tým, že prvými zaočkovanými boli lekári a aj sestry z prvej línie, ktorí sa starajú o pacientov s novým koronavírusom.



Zvolenské zdravotnícke zariadenie je tak oficiálnym vakcinačným centrom na očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Pracovisko, na ktorom sa bude dať zaočkovať, je v budove polikliniky. Na základe rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR tak môže nemocnica očkovať v zmysle usmernenia a podľa poradia stanovených skupín.



„Všetci záujemcovia musia byť registrovaní vopred prostredníctvom portálu korona.gov.sk,“ doplnila riaditeľka s tým, očkovať budú dva tímy.



Podľa hovorkyne je očkovanie proti novému koronavírusu dobrovoľné a bezplatné. „Očkovať sa môže dať záujemca po dovŕšení veku 18 rokov. Absolvovať ho nemôžu tehotné ženy a ľudia, ktorí prekonali ťažký anafylaktický šok,“ vysvetlil námestník riaditeľa pre zdravotnú starostlivosť Ján Haško.



Očkovanie má dve fázy. Po prvom je treba dať sa preočkovať po 21 dňoch. „Podľa vyjadrenia odborníkov by odolnosť voči koronavírusu po očkovaní mala vydržať približne rok,“ spomenula Pavlikova.



Nemocnica vo Zvolene má v súčasnosti 33 zamestnancov s ochorením COVID-19 a dvaja sú v karanténe. „Na oddelení poskytujeme starostlivosť 46 pacientom, dvaja si vyžadujú napojenie na umelú pľúcnu ventiláciu a piati sú s podozrením na toto ochorenie,“ poznamenala Veselá.



V tomto zdravotníckom zariadení od konca septembra minulého roka platí zákaz návštev pacientov. Z preventívnych dôvodov trvá tento stav aj naďalej, aby sa medzi ľuďmi nešíril nový koronavírus. Rovnako platí v súčasnosti aj zákaz prítomnosti otca pri pôrode. Nemocnica v zmysle príkazu ministerstva zdravotníctva poskytuje len akútnu zdravotnú starostlivosť.



Mobilné odberové miesto zvolenskej nemocnice na bezplatné antigénové testovanie verejnosti sa nachádza v priestoroch klubu dôchodcov v blízkosti nemocnice na Ferjenčíkovej ulici. Odbery sa uskutočňujú každý pracovný deň od 10:00 do 14:00.