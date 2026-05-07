Nemocnica vo Zvolene zmodernizuje pracovisko magnetickej rezonancie
Počas obdobia odstávky MR pracoviska budú pacienti podľa potreby presmerovaní na iné zdravotnícke pracoviská.
Autor TASR
Zvolen 7. mája (TASR) - Pracovisko magnetickej rezonancie Nemocnice Agel Zvolen zmodernizujú. Pre výmenu prístroja, ktorý má zlepšiť podmienky pre pacientov aj zdravotnícky personál, bude pracovisko dočasne uzatvorené. Informovala o tom manažérka komunikácie siete nemocníc Agel Jarmila Ševčíková.
Modernizácia podľa jej slov predstavuje ďalší krok v systematickom skvalitňovaní poskytovaných zdravotníckych služieb a posilnení diagnostických možností nemocnice. Nové technologické vybavenie zároveň vytvorí lepšie podmienky pre pacientov aj zdravotnícky personál.
„Cieľom tejto investície je zabezpečiť presnejšiu a komplexnejšiu diagnostiku, ktorá je nevyhnutná pre ďalší rozvoj medicínskych výkonov. Nový MR prístroj umožní realizáciu širšieho spektra vyšetrení, prispeje k zvýšeniu kvality zdravotnej starostlivosti a zároveň zlepší komfort pacientov,“ uviedla riaditeľka nemocnice Ľudmila Veselá.
Výmena prístroja prebehne postupne v niekoľkých etapách, pričom si vyžiada aj dočasné organizačné zmeny v areáli nemocnice. Počas určitých fáz projektu bude zadný vstup do polikliniky uzavretý. Pacienti a návštevníci budú môcť využiť alternatívny vstup zo zadnej časti detského pavilónu, ktorý bude viditeľne označený.
Počas obdobia odstávky MR pracoviska budú pacienti podľa potreby presmerovaní na iné zdravotnícke pracoviská. Nemocnica zároveň robí všetky potrebné kroky na minimalizovanie dosahu týchto obmedzení na pacientov.
