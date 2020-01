Neštátni lesníci vyzvú na podujatí verejnosť, aby pomáhala lesom

Zvolen 17. januára (TASR) - Milión sadeníc pre Slovensko je hlavné posolstvo podujatia, ktoré v sobotu (18. 1.) organizuje na Námestí SNP vo Zvolene Slovenská lesnícka komora (SLK). Akciou chcú neštátni lesníci priblížiť verejnosti opodstatnenosť obhospodarovania lesov založených na tradíciách a vzťahu so zúročením odbornosti a nových poznatkov v odbore.



„Zle sa nám počúvajú rýchle riešenia v pestovaní storočných kultúr, akými je les, ale i neprimeraná kritika do našich radov. Aj touto formou chceme deklarovať jednotu a opodstatnenosť našej komunity aj v novodobej spoločnosti,“ uviedol pre TASR predseda SLK Milan Dolňan.



Hlavným posolstvom Milión sadeníc pre Slovensko lesníci vyzývajú širokú verejnosť na pomoc slovenským lesom. „Vnímam to ako veľmi potrebné, lebo ľudia na sociálnych sieťach si prečítajú jednu vetu a 'lajkujú' bez znalosti problematiky a bez znalosti skutočnosti. Treba sa vrátiť k časom, keď verejnosť, študenti, zamestnanci chodili na jarné brigády, zapájali sa do aktivít spojených so zalesňovaním lesa. Nie vo virtuálnej podobe, ale cez vlastné mozole si uvedomovali potrebu a náročnosť tejto činnosti. Je na škodu, že predpisy spôsobili zákaz práce mládeže a skomplikovali možnosti brigád, ktorými sa v minulosti formoval vzťah k našim lesom,“ uviedol ďalej Dolňan. Ako dodal, Národné lesnícke centrum pripravilo v tejto súvislosti mobilnú aplikáciu, cez ktorú záujemcovia zistia možnosti zapojenia sa do jarného zalesňovania lesa vo svojom okolí.



Podujatie sa uskutoční od 10.00 do 13.00 h a jeho súčasťou bude aj vystúpenie folklórneho súboru Poľana, lesná pedagogika či ukážky dravcov a poľovníckych psov.