Vo Zvolene novoročný mestský ohňostroj nebude ani tento rok

Zvolen 15. decembra (TASR) – Novoročný mestský ohňostroj vo Zvolene nebude ani tento rok. Pre TASR to potvrdil zvolenský hovorca Martin Svatuška.



Ako dodal, mesto už niekoľko rokov neorganizuje na prelome rokov vlastný ohňostroj. „Dôvodom je ohľaduplnosť k domácim i voľne žijúcim zvieratám, ktoré práve na prelome rokov veľmi trpia hlukom zo zábavnej pyrotechniky,“ spomenul s tým, že ďalším dôvodom je aj pomoc životnému prostrediu. „Práve pri ohňostroji sa uvoľňujú škodlivé látky do ovzdušia a následne aj do pôdy,“ zhrnul. Podľa neho posledný ohňostroj mesto organizovalo na prelome rokov 2016 a 2017. „Vtedy ho objednávalo za sumu 1200 eur,“ podotkol.



Tradičnú vianočnú dedinu mesto pre svojich obyvateľov otvorilo 1. decembra, pre pandémiu nového koronavírusu však funguje v obmedzenom režime. Súčasťou sú vyrezávaný betlehem, vianočný stromček či svetielka hviezdneho neba. Dedina funguje tak, aby boli splnené jednotlivé opatrenia prijaté vládou a hlavným hygienikom. „Je tak možné zakúpiť v nej vianočné oplátky, medovníky, mäsové či syrové výrobky a ďalšie tradičné potravinové produkty formou okienkového predaja, teda zabalené a určené na odber so sebou," zdôraznil Svatuška s tým, že nie je možné podávať nalievané teplé nápoje, teda ani punč.