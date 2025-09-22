< sekcia Regióny
Novou hlavnou kontrolórkou mesta Zvolen bude Martina Orolínová
Autor TASR
Zvolen 22. septembra (TASR) - Novou hlavnou kontrolórkou mesta Zvolen bude počas nadchádzajúcich šiestich rokov Martina Orolínová. Na pondelkovom zasadnutí mestského zastupiteľstva o tom rozhodli zvolenskí poslanci. V druhom kole tajnej formy voľby od nich dostala 13 hlasov.
Celý zastupiteľský zbor vo Zvolene má 25 poslancov, v druhom kole ich hlasovalo 22. Začiatok funkčného obdobia hlavnej kontrolórky stanovili na 23. septembra tohto roka. Jej plat bude súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky, vyčíslenej na základe údajov štatistického úradu za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa počtu obyvateľov mesta.
Orolínová počas svojej prezentácie pred poslancami pripomenula, že v tejto pozícii vidí nielen profesijnú výzvu, ale aj možnosť aktívne prispieť k zodpovednému hospodáreniu samosprávy. V súčasnosti je projektová manažérka miestnej akčnej skupiny okolitých obcí Zvolena. Podľa nej má z tejto pozície skúsenosti s kontrolnou činnosťou. „Cieľom je využiť všetky moje odborné vedomosti, ktoré som získala počas štúdia a následného vzdelávania, hlavne však z pracovných skúseností z verejnej správy,“ povedala v pondelok.
Voľba nového hlavného kontrolóra sa uskutočnila tajným hlasovaním. Do druhého kola s Orolínovou postúpila kandidátka Miroslava Škorňová, ktorá je v súčasnosti hlavnou mestskou kontrolórkou v Hnúšti. Od poslancov v druhom kole voľby získala deväť hlasov.
Samospráva evidovala päť žiadostí, ktoré záujemcovia o túto funkciu podali. Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra mesta v deň konania voľby vystúpili na zasadnutí mestského zastupiteľstva. Prezentovali svoje predstavy o prípadnom budúcom pôsobení vo funkcii a zároveň odpovedali na otázky mestských poslancov.
Doteraz bol hlavným kontrolórom vo Zvolene Peter Košík. Hlasovanie pred dvomi rokmi však nebolo podľa súdu platné, pretože voľba hlavného kontrolóra mesta bola ako celok v rozpore so zákonom.
