Ubytovanie pre Ukrajincov podľa požiadaviek štátu má Zvolen pripravené

Zvolen 1. apríla (TASR) – Núdzové ubytovanie pre Ukrajincov podľa požiadaviek štátu je vo Zvolene pripravené. Telocvičňa bývalej druhej základnej školy bude slúžiť ako provizórne dočasné ubytovanie pre 50 ľudí. Informovala o tom primátorka Lenka Balkovičová.



Podotkla, že v ňom ostanú do doby, kým im štát nájde vhodnejšie priestory, "najviac však 10 dní". Doplnila, že takýmto spôsobom by samospráva mala prispieť k odľahčeniu náporu na ubytovanie v prihraničných oblastiach s Ukrajinou.



Ako dodala, telocvičňa nebude slúžiť len na prenocovanie, ale aj na základnú hygienu či pranie oblečenia. "Zároveň ľuďom poskytneme celodennú stravu a všetky ďalšie nevyhnutné služby," poznamenala primátorka.



Mesto zároveň pripomína, že jeho obyvatelia môžu žiadať o príspevok za ubytovanie občana z Ukrajiny. Týka sa to vlastníkov bytov, rodinných domov a tiež nepodnikateľských subjektov, ktorých ubytovacie zariadenia sú vo Zvolene. "Výška príspevku je stanovená na sedem eur za jednu noc v prípade osôb, ktoré dovŕšili vek 15 rokov. Suma 3,50 eura je za jednu noc pre deti do 15 rokov," uvádza a dodáva, že podmienkou na získanie príspevku je uzavretie zmluvy o poskytnutí ubytovania medzi majiteľom nehnuteľnosti a utečencom a aj ďalšie doklady.



Podrobné informácie a všetky ich vzory i zmluvy o poskytnutí ubytovania nájdu záujemcovia na webstránke mesta Zvolen.