Zvolen predĺžil obdobie zmluvy na obnovu kúpaliska Neresnica o 3 roky

Zvolen 22. decembra (TASR) – Celkové obdobie trvania koncesnej zmluvy na zabezpečenie obnovy a prevádzkovania kúpaliska Neresnica Zvolen bude 23 rokov. Rozhodlo o tom zvolenské mestské zastupiteľstvo na svojom decembrovom rokovaní. Zmenilo tak pôvodné obdobie trvania zmluvy, ktorým bolo 20 rokov.



Mestský parlament v lete schválil vyhlásenie verejného obstarávania v sume 3.110.600 eur bez DPH. Výsledkom vyhlásenia by malo byť uzavretie koncesnej zmluvy na zabezpečenie obnovy a prevádzkovania kúpaliska Neresnica Zvolen. Pri výpočte predpokladanej hodnoty zákazky uvažovali s predpokladanými výnosmi počas prevádzkovania kúpaliska Neresnica za obdobie 20 rokov. Nebolo tam však obdobie na rekonštrukciu objektu. Samospráva pripomenula, že čas stavebných prác vrátane spracovania projektovej dokumentácie s príslušným povoľovacím procesom odhadujú na tri roky. Preto o tento čas predĺžili celkovú koncesnú lehotu tak, aby jej trvanie bolo 23 rokov.



Poslanci síce tento rok schválili vyhlásenie verejného obstarávania na obnovu kúpaliska, podľa niektorých je však nereálne, aby sa do súťaže niekto prihlásil. Poslanec Ľubomír Zdút-Šťastný počas diskusie poznamenal, že podmienky v zmluve sú absurdné. „Neviem si predstaviť, že sa nájde investor, ktorý pôjde touto cestou. Strácame čas a mrháme ľudskou energiou, toto nedopadne dobre. Som presvedčený, že sa žiadny koncesionár nenájde. Čaká nás nárast cien energií, materiálov,“ podotkol poslanec Miroslav Kusein s tým, že kúpalisko by malo obnoviť mesto. Podľa neho je to najefektívnejší spôsob.



Prevádzkové riziko koncesionára má spočívať v investičnej náročnosti znovuobnovenia kúpaliska a nezaručenej návratnosti vynaložených investícií alebo nákladov vzniknutých pri prevádzkovaní kúpaliska. Predpokladané investičné náklady na obnovu kúpaliska sú viac ako 1,5 milióna eur.