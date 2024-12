Objekty Zvolena bude upratovať spoločnosť zo Žiliny

Zvolen 17. decembra (TASR) - Objekty mesta Zvolen bude počas najbližších dvoch rokov upratovať spoločnosť Zet dip zo Žiliny. Zmluvu na predmet zákazky vo výške 354.999 eur schválil zvolenský parlament na svojom decembrovom rokovaní.



Zabezpečené tak bude upratovanie dodávateľským spôsobom vo viacerých prevádzkach mesta. Patria medzi ne napríklad mestský úrad, stará radnica a komunálne stredisko. Súčasťou sú však aj prenajímané nebytové priestory ako dom služieb a kino v Podborovej. Zároveň sú to aj služby občanom, a to verejné toalety, tržnica i sobášna sieň.



Samospráva doteraz zabezpečovala upratovanie objektov mesta vlastnými pracovníkmi v budovách, ktoré využíva na vlastnú činnosť. Podotkla však, že pre viaceré faktory je najlepším spôsobom zabezpečiť upratovanie dodávateľom tejto služby. Vysvetlila, že dôvodmi sú napríklad zvýšené potreby a požiadavky na upratovanie i rôznorodosť a zmena prevádzkových časov v objektoch. Zdôraznila, že je to aj nedostatok pracovnej sily či potreba upratovania v rôznych časoch dňa vrátane víkendov.



Mesto Zvolen vyhlásilo verejné obstarávanie na upratovanie vo svojich objektoch postupom nadlimitnej zákazky s elektronickou aukciou. Jej predpokladaná hodnota bola 378.764 eur bez DPH.