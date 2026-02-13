< sekcia Regióny
Zvolen: Obnova starej fontány a vybudovanie novej sú súčasťou projektu
Autor TASR
Zvolen 13. februára (TASR) - Rekonštrukcia starej fontány a vybudovanie novej na Námestí SNP sú súčasťou širšieho projektového zámeru. Rieši spolu tri lokality - Námestie slobody pri mestskom úrade, Sládkovičovu ulicu a Námestie Slovenského národného povstania (SNP). TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa Zvolena Michaela Pšenáková.
Dodala, že projekt s názvom Zelená a modrá infraštruktúra v historickom centre mesta Zvolen plánujú financovať z eurofondov. „Začiatkom roka vyhodnotili proces verejného obstarávania na projektovú dokumentáciu k návrhu zelenej infraštruktúry v lokalitách Námestie slobody a Sládkovičova ulica,“ objasnila s tým, že výsledkom je podpísanie zmluvy s projektantkou.
Technologické riešenie oboch fontán ako prvkov modrej infraštruktúry na Námestí SNP je rovnako v štádiu spracovania projektovej dokumentácie zo strany projektanta. „Existujúcu fontánu, ktorá bola v nevyhovujúcom technickom stave, kompletne obnovia. Nová fontána pribudne na konci námestia pri pamätníku, ktorú miestni nazývajú Valaška,“ poznamenala.
Ako ďalej uviedla, plánované projektové opatrenia prispejú k zvýšeniu biodiverzity a ekostability v historickom centre. Podľa mesta sa zväčší aj podiel zelenej a modrej infraštruktúry a vodopriepustných plôch v centre. „Veríme, že realizácia projektu vrátane oboch fontán bude čo najskôr,“ podotkla samospráva.
Starú fontánu na zvolenskom námestí pre jej zlý technický stav v minulosti premenili na veľký kvetinový záhon. Podľa mesta mala hrdzavé dýzy, z ktorých striekala voda, i zatopenú miestnosť s technológiou. Komplexná výmena technológie by stála viac ako 106.000 eur vrátane súčastí, ako sú čerpadlá, filtračný mechanizmus, rozdeľovače, dávkovače chemických látok, riadiaca jednotka, rozvody a mnoho ďalších vrátane montáže. „Ani uvedená suma pritom stále nebola konečná, pretože v nej nebolo zahrnuté vypracovanie projektovej dokumentácie ani stavebné práce,“ spresnila samospráva.
