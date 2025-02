Zvolen obnoví Materskú školu Tehelná a zveľadí tak jej technický stav

Zvolen 28. februára (TASR) - Mesto Zvolen obnoví Materskú školu (MŠ) Tehelná a zveľadí tak jej technický stav. Kompletne sa zateplia obvodové steny, rekonštrukcia čaká aj strechu, súčasťou prác bude výmena okien a dverí. Rozhodli o tom poslanci na februárovom rokovaní mestského zastupiteľstva.



Svojím uznesením poslanci schválili aj zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie vo výške minimálne päť percent z celkových oprávnených výdavkov. MsZ sa zhodlo, že z rozpočtu zabezpečí aj financovanie prípadných neoprávnených výdavkov.



Tehelná je jednou z posledných nezateplených škôlok v meste. Po ukončení prác sa tak predpokladá výrazné zníženie jej energetickej náročnosti. Mestu sa na práce podarilo získať dotáciu pol milióna eur, poskytne ju Environmentálny fond. "Dostali sme viac peňazí ako potrebujeme, to sa asi prvýkrát stalo. To je ten lepší prípad, budeme radi vracať," podotkol primátor Vladimír Maňka.



Celkové náklady sú vyše 630.000 eur, z toho oprávnené výdavky sú 526.315 eur. Spolufinancovanie mesta je 26.316 eur, neoprávnené výdavky sú vyše 100.000 eur. Víťazom verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác je spoločnosť Siroň plus s výslednou sumou vo výške 439.319 eur s DPH.



Mesto sa v súčasnosti zaoberá aj Materskou školou 1. mája nad zvolenskou nemocnicou. Po zbúraní má MŠ v súčasnosti všetky štyri pavilóny pod strechou. S prácami začali koncom augusta minulého roka. Škôlku postavili v 80. rokoch minulého storočia, dôvodom búrania drevostavby bol najmä zlý technický stav. Kapacitu zariadenia zvýšia o 40 detí, po novom ich bude môcť škôlku navštevovať 120. Samospráva na ňu získala takmer 1,8 milióna eur z plánu obnovy.