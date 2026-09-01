< sekcia Regióny
Vo Zvolene obnovia cestu, ktorá spája Balkán s autobusovou stanicou
Projekt na najmenšom zvolenskom sídlisku prinesie nový povrch cesty, osvetlené priechody pre chodcov a aj modernejšiu organizáciu dopravy.
Autor TASR
Zvolen 1. septembra (TASR) - Mesto Zvolen obnoví cestu, ktorá spája sídlisko Balkán s autobusovou a železničnou stanicou. Mesto chce v stredu (2. 9.) začať s rekonštrukciou viac ako 900 metrov dlhej miestnej komunikácie. TASR o tom v utorok informoval Martin Svatuška z tlačového oddelenia mesta.
Spresnil, že projekt na najmenšom zvolenskom sídlisku prinesie nový povrch cesty, osvetlené priechody pre chodcov a aj modernejšiu organizáciu dopravy. Cesta na Balkáne je podľa samosprávy už roky poznačená množstvom výtlkov. Nový povrch dostane aj obratisko autobusov. Pribudnú tri nové priechody pre chodcov a nanovo vyznačia aj pôvodný priechod. „Každý z nich osvetlia inteligentným LED osvetlením, ktoré sa naplno rozsvieti, len čo k priechodu príde chodec,“ zhrnul vedúci odboru dopravy zvolenskej radnice Štefan Šulek.
Pri priechodoch pribudne dlažba, ktorá pomôže nevidiacim a slabozrakým ľuďom bezpečne nájsť cestu cez vozovku. Súčasťou opravy je aj vytvorenie bezpečného prechodu od niekdajších kasární k autobusovej zastávke. Zmení sa aj organizácia dopravy v okolí autobusovej zastávky. Na ceste pribudnú spomaľovacie vankúše, ktoré prinútia vodičov spomaliť, no bez toho, aby obmedzili plynulý prejazd autobusov či vozidiel záchranných zložiek. Rekonštrukcia zároveň pripraví podklad pre vyznačenie parkovacích miest v rámci blížiacej sa regulácie.
Dodávateľom prác je spoločnosť Viakorp. „Pri rekonštrukcii použijeme asfaltovú zmes s prímesou recyklovaného materiálu získaného zo spracovaných cigaretových filtrov. Výsledky skúšok potvrdili priaznivý vplyv tejto prísady na odolnosť asfaltových zmesí voči trvalým deformáciám,“ poznamenal konateľ spoločnosti Michal Šimko.
Vedúci odboru dopravy konštatoval, že počas celej rekonštrukcie zostane komunikácia prejazdná v jednom jazdnom pruhu. „Vodiči, ktorí doteraz parkovali priamo na ceste, budú musieť počas prác nájsť iné miesto na parkovanie,“ zdôraznil. Na mieste osadia prenosné dopravné značenie, ktoré vodičov prevedie zmenenou organizáciou dopravy.
Rekonštrukciu čiastočne financujú aj z eurofondov. Mesto na projekt získalo 260.000 eur z prostriedkov Programu Slovensko. „Vďaka verejnému obstarávaniu sa tiež podarilo znížiť cenu investície z pôvodných 680.000 eur na konečných 412.000 eur,“ podotkol Svatuška. Dodávateľ má na realizáciu diela tri mesiace.
Spresnil, že projekt na najmenšom zvolenskom sídlisku prinesie nový povrch cesty, osvetlené priechody pre chodcov a aj modernejšiu organizáciu dopravy. Cesta na Balkáne je podľa samosprávy už roky poznačená množstvom výtlkov. Nový povrch dostane aj obratisko autobusov. Pribudnú tri nové priechody pre chodcov a nanovo vyznačia aj pôvodný priechod. „Každý z nich osvetlia inteligentným LED osvetlením, ktoré sa naplno rozsvieti, len čo k priechodu príde chodec,“ zhrnul vedúci odboru dopravy zvolenskej radnice Štefan Šulek.
Pri priechodoch pribudne dlažba, ktorá pomôže nevidiacim a slabozrakým ľuďom bezpečne nájsť cestu cez vozovku. Súčasťou opravy je aj vytvorenie bezpečného prechodu od niekdajších kasární k autobusovej zastávke. Zmení sa aj organizácia dopravy v okolí autobusovej zastávky. Na ceste pribudnú spomaľovacie vankúše, ktoré prinútia vodičov spomaliť, no bez toho, aby obmedzili plynulý prejazd autobusov či vozidiel záchranných zložiek. Rekonštrukcia zároveň pripraví podklad pre vyznačenie parkovacích miest v rámci blížiacej sa regulácie.
Dodávateľom prác je spoločnosť Viakorp. „Pri rekonštrukcii použijeme asfaltovú zmes s prímesou recyklovaného materiálu získaného zo spracovaných cigaretových filtrov. Výsledky skúšok potvrdili priaznivý vplyv tejto prísady na odolnosť asfaltových zmesí voči trvalým deformáciám,“ poznamenal konateľ spoločnosti Michal Šimko.
Vedúci odboru dopravy konštatoval, že počas celej rekonštrukcie zostane komunikácia prejazdná v jednom jazdnom pruhu. „Vodiči, ktorí doteraz parkovali priamo na ceste, budú musieť počas prác nájsť iné miesto na parkovanie,“ zdôraznil. Na mieste osadia prenosné dopravné značenie, ktoré vodičov prevedie zmenenou organizáciou dopravy.
Rekonštrukciu čiastočne financujú aj z eurofondov. Mesto na projekt získalo 260.000 eur z prostriedkov Programu Slovensko. „Vďaka verejnému obstarávaniu sa tiež podarilo znížiť cenu investície z pôvodných 680.000 eur na konečných 412.000 eur,“ podotkol Svatuška. Dodávateľ má na realizáciu diela tri mesiace.