Zvolen obnovuje ihrisko pri základnej škole na Rázusovej ulici

Zvolen 12. novembra (TASR) - Mesto Zvolen pokračuje s obnovou ihriska pri základnej škole na Rázusovej ulici na sídlisku Zlatý potok. Priestor budú využívať žiaci, mimo školských hodín však bude k dispozícii aj verejnosti. TASR o tom informovala Ľubica Mojžišová z tlačového oddelenia mesta.



Dodala, že stavebná firma aj naďalej robí terénne úpravy. Vybúrali spevnené plochy, ktoré nahradia novými. Podľa nej vykopávali tony zeminy. "S nepriazňou počasia koncom leta sa počítalo už pri projekte. Harmonogram prác však plníme, do augusta budúceho roku to stihneme," povedal stavbyvedúci Daniel Kohút.



Stavbári zostanú na ihrisku do polovice decembra. Dovtedy plánujú dokončiť práce na odvodňovacom systéme atletickej dráhy a ihriska. Vyvŕtať chcú studňu a osadiť podzemnú nádrž na vodu na automatické zavlažovanie futbalového trávnika. Na ňom umelú trávu nahradí prírodná. Vrátiť sa k prácam plánujú v marci v novom roku, keď by už mala prísť na rad výstavba obrubníkov a konštrukčných prvkov atletickej dráhy.



Pôvodný 300-metrový bežecký ovál nahradí 400-metrový so štyrmi dráhami. Obnovia aj futbalové ihrisko, ktoré je uprostred i menšie multifunkčné ihrisko pri telocvični. "Novinkou bude 100-metrová rovinka pre krátke behy so šiestimi dráhami a sektory pre skok do diaľky, do výšky i vrh guľou," priblížila vedúca investičného oddelenia mesta Soňa Chrastinová. Keďže bude bežecký ovál väčší a pribudnú aj ďalšie športoviská, plocha školského ihriska sa rozšíri. Nepresiahne však hranice súčasného areálu. Projekt počíta aj s vynovením prístupovej cesty a s parkoviskom pre osemnásť áut. "Na svahu pod záhradkami je navrhnutý oporný múrik. Na jeho povrchu bude lavička, diváci z nej budú mať výhľad na celé dianie na ihrisku," priblížil Jakub Havlík z odboru investičnej výstavby a životného prostredia mesta.



Práce za viac ako jeden milión eur financuje mesto zo svojho rozpočtu. V budúcnosti sa však chce uchádzať o dotáciu z Fondu na podporu športu a časť finančných nákladov z nej refundovať.