< sekcia Regióny
Zvolen obnovuje zber elektroodpadu priamo vo svojich uliciach
Záujemcovia však môžu takýto odpad naďalej odovzdávať aj v zbernom dvore na Lieskovskej ceste 15 a v predajniach s elektronikou.
Autor TASR
Zvolen 11. februára (TASR) - Staré rádiá, prehrávače, kalkulačky, fény a ďalšie drobné kusy elektroniky budú môcť obyvatelia Zvolena opäť vložiť do špeciálnych kontajnerov rozmiestnených v uliciach mesta. TASR o tom v stredu informoval Martin Svatuška z tlačového oddelenia mesta.
Dodal, že v piatok (13. 2.) mesto osadí prvých päť kontajnerov a do konca mesiaca doplní ďalšie. Spolu to bude desať nádob vo viacerých lokalitách. Budú to Námestie slobody, Okružná, Záhonok, Ľudovíta Fullu, Martina Rázusa, Andreja Hlinku, Milana Rastislava Štefánika, Smreková, Tulská a Nográdyho ulica. Záujemcovia však môžu takýto odpad naďalej odovzdávať aj v zbernom dvore na Lieskovskej ceste 15 a v predajniach s elektronikou.
Ako uviedol, kontajnery na elektronický odpad sa do ulíc Zvolena vracajú po viac ako roku. „Na mestskom úrade veria, že ich opätovné rozmiestnenie podporí triedenie odpadu a posilní udržateľný prístup k životnému prostrediu,“ objasnil.
Mesto vstupuje do spoločného projektu so spoločnosťami, ktoré rozširujú svoje služby aj do Zvolena. Záujem obyvateľov o tento spôsob triedenia podľa samosprávy potvrdzujú aj čísla. V roku 2023 Zvolenčania vyzbierali takmer 20 ton drobného elektroodpadu. „Je veľmi dôležité, že neskončil v zmesovom komunálnom odpade, ale mohol byť použitý na ďalšie zhodnotenie,“ zdôraznila Beáta Slamková z odboru životného prostredia zvolenského mestského úradu.
Elektroodpad a použité batérie obsahujú látky, ktoré pri nesprávnej manipulácií môžu spôsobiť znečistenie životného prostredia, preto nepatria do zmesového, ale do triedeného zberu.
Dodal, že v piatok (13. 2.) mesto osadí prvých päť kontajnerov a do konca mesiaca doplní ďalšie. Spolu to bude desať nádob vo viacerých lokalitách. Budú to Námestie slobody, Okružná, Záhonok, Ľudovíta Fullu, Martina Rázusa, Andreja Hlinku, Milana Rastislava Štefánika, Smreková, Tulská a Nográdyho ulica. Záujemcovia však môžu takýto odpad naďalej odovzdávať aj v zbernom dvore na Lieskovskej ceste 15 a v predajniach s elektronikou.
Ako uviedol, kontajnery na elektronický odpad sa do ulíc Zvolena vracajú po viac ako roku. „Na mestskom úrade veria, že ich opätovné rozmiestnenie podporí triedenie odpadu a posilní udržateľný prístup k životnému prostrediu,“ objasnil.
Mesto vstupuje do spoločného projektu so spoločnosťami, ktoré rozširujú svoje služby aj do Zvolena. Záujem obyvateľov o tento spôsob triedenia podľa samosprávy potvrdzujú aj čísla. V roku 2023 Zvolenčania vyzbierali takmer 20 ton drobného elektroodpadu. „Je veľmi dôležité, že neskončil v zmesovom komunálnom odpade, ale mohol byť použitý na ďalšie zhodnotenie,“ zdôraznila Beáta Slamková z odboru životného prostredia zvolenského mestského úradu.
Elektroodpad a použité batérie obsahujú látky, ktoré pri nesprávnej manipulácií môžu spôsobiť znečistenie životného prostredia, preto nepatria do zmesového, ale do triedeného zberu.