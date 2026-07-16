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Zvolen obstaráva vybudovanie multifunkčného ihriska
Samospráva pripomína, že dodaná multifunkčná plocha nahradí v súčasnosti používanú ľadovú plochu, ktorá je už na hranici svojej životnosti.
Autor TASR
Zvolen 16. júla (TASR) - Mesto Zvolen obstaráva vybudovanie multifunkčného ihriska na námestí s celoročným využitím. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie s tým, že predpokladaná suma zákazky je 611.429 eur bez DPH.
Samospráva pripomína, že dodaná multifunkčná plocha nahradí v súčasnosti používanú ľadovú plochu, ktorá je už na hranici svojej životnosti. V zime bude slúžiť ako ľadová plocha, od jari do jesene ako multifunkčný priestor pre loptové hry.
Predmetom zákazky je dodanie mobilnej plochy vrátane príslušenstva, športového náradia a rolby. Zákazku rozdelili do troch samostatných častí. Uchádzač môže predložiť elektronickú ponuku na jednu alebo viac časti predmetu zákazky. Oznámenie vo vestníku pripomína, že záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 5. augusta. Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva o dodaní a montáži multifunkčnej plochy vrátane uvádzaného príslušenstva.
Mesto Zvolen má v Programe Slovensko alokované finančné prostriedky na obstaranie, zakúpenie a montáž multifunkčného ihriska s rozmermi 40 krát 20 metrov s celoročným využitím. Zdôrazňuje, že na multifunkčnej ploche riadne vyznačia hracie plochy pre florbal, basketbal a volejbal. Zároveň pre uvedené športy zabezpečia aj všetky potrebné hracie prvky. Súčasťou budú hokejové a florbalové brány, mobilné basketbalové koše i volejbalový stojan.
Ľadová plocha je na zvolenskom námestí už tradíciou a k dispozícii bola aj tento rok počas zimy. A to bezplatne sedem dní v týždni. Korčuliarsku sezónu na námestí pre počasie oficiálne ukončili koncom februára tohto roka.
Samospráva pripomína, že dodaná multifunkčná plocha nahradí v súčasnosti používanú ľadovú plochu, ktorá je už na hranici svojej životnosti. V zime bude slúžiť ako ľadová plocha, od jari do jesene ako multifunkčný priestor pre loptové hry.
Predmetom zákazky je dodanie mobilnej plochy vrátane príslušenstva, športového náradia a rolby. Zákazku rozdelili do troch samostatných častí. Uchádzač môže predložiť elektronickú ponuku na jednu alebo viac časti predmetu zákazky. Oznámenie vo vestníku pripomína, že záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 5. augusta. Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva o dodaní a montáži multifunkčnej plochy vrátane uvádzaného príslušenstva.
Mesto Zvolen má v Programe Slovensko alokované finančné prostriedky na obstaranie, zakúpenie a montáž multifunkčného ihriska s rozmermi 40 krát 20 metrov s celoročným využitím. Zdôrazňuje, že na multifunkčnej ploche riadne vyznačia hracie plochy pre florbal, basketbal a volejbal. Zároveň pre uvedené športy zabezpečia aj všetky potrebné hracie prvky. Súčasťou budú hokejové a florbalové brány, mobilné basketbalové koše i volejbalový stojan.
Ľadová plocha je na zvolenskom námestí už tradíciou a k dispozícii bola aj tento rok počas zimy. A to bezplatne sedem dní v týždni. Korčuliarsku sezónu na námestí pre počasie oficiálne ukončili koncom februára tohto roka.