Zvolen 18. septembra (TASR) - Mesto Zvolen od nového roka zvýši nájom za hrobové miesta na svojich pohrebiskách. Rozhodli o tom zvolenskí poslanci na pondelkovom zasadnutí mestského zastupiteľstva.



Platiť to bude pre vybrané hroby, nájomné za kopaný hrob na desať rokov sa zmení z terajších 50 eur na 70 eur. Poplatok za vybudované urnové miesto na desať rokov bude zvýšený zo súčasných 60 eur na 80 eur. Zmeny sa týkajú aj poplatkov za užívanie obradnej miestnosti a chladiaceho zariadenia. To bude po novom stáť 12 eur na deň. Podľa mesta sú dôvodom zvýšené režijné náklady na celkovú prevádzku cintorínov. V dôvodovej správe samospráva podotýka, že cenník služieb výrazne neupravili od roku 2006.



Výdavky na pohrebiská vrátane miezd vo Zvolene boli vlani 165.028 eur, príjmy boli vo výške 68.655 eur. V roku 2021 boli príjmy v hodnote 69.387 eur a výdavky 201.851 eur. Na pohrebiskách mesta Zvolen bolo vlani 405 pohrebov, v roku 2021 to bolo 457 a v roku 2020 zas 401.



Samospráva pripomína, že pomer využitia miest na pohrebisku Môťová je približne 50 percent hrobov a rovnaký počet percent urnových miest. Na cintoríne Zlatý Potok je využitých približne 25 percent kopaných hrobov a 75 percent miest pre urny.