Zvolen opäť poukazuje na hrobové dekorácie z udržateľných materiálov

Zvolen 3. októbra (TASR) - Mesiac pred Sviatkom všetkých svätých mesto Zvolen vyzýva svojich obyvateľov, aby popri spomienke na zosnulých zároveň mysleli aj na prírodu. Spolu s dobrovoľníkmi aj tento rok poukazujú na zodpovednejší prístup s triedením odpadu na cintorínoch. TASR o tom informoval hovorca mesta Martin Svatuška.



Ľudí upozorňuje samospráva aj na to, že ideálne je tvoriť čo najmenej odpadu. "Každý rok vidíme na našich cintorínoch kontajnery plné odpadu, ktorý nie je možné ďalej spracovať. Skončí preto na skládke a zaťažuje životné prostredie," objasnil zvolenský primátor Vladimír Maňka. Podľa neho stačí myslieť na to, aby boli kúpené dekorácie z udržateľných materiálov. "Riešením sú živé kvety, vence zo šišiek alebo čečiny a tiež kahance v skle, ktoré po použití očistíme a separujeme," dodala Beáta Slamková z odboru výstavby a životného prostredia zvolenského mestského úradu.



Začiatok októbra je podľa mesta obdobím, keď ľudia začínajú myslieť na zdobenie hrobov. Denisa Záchenská z občianskeho združenia Očami prírody zdôrazňuje, že na pultoch v obchodoch sa objavujú farebné plastové kytice. Vyrobené sú však z rôznych druhov materiálov a nedajú sa preto separovať. "Ich recyklácia tak nie je možná. Predstavujú materiál na jedno použitie, ktorý sa následne ihneď premení na odpad," povedala s tým, že tisíce takýchto kytíc putujú na skládku. Spolu s množstvom ďalšieho odpadu tam ostanú stovky rokov. Vhodným riešením sú aj podľa nej živé kvety. Rozložia sa a príroda si s nimi ľahko poradí. Čo sa týka sviečok, odporúča páliť predovšetkým tie, ktoré sú vyrobené z včelieho vosku.



Iniciatíva sa rozširuje aj o spoluprácu so školami či duchovnými. "Deti sa presvedčia, že vyrobiť udržateľnú dekoráciu nie je vôbec náročné. Ak sa o tejto téme začne hovoriť aj v kostoloch, môžeme urobiť ďalší krok, aby sa na cintorínoch nehromadil odpad," ukončila Záchenská.