Oprava mosta Pustý hrad si cez víkend vyžiada dopravné obmedzenia

Zvolen 2. augusta (TASR) - Pokračujúce rekonštrukčné práce na moste Pustý hrad vo Zvolene si počas prvého augustového víkendu vyžiadajú ďalšie dopravné obmedzenia. Informovala o tom Národná diaľničná spoločnosť (NDS).



Ako uviedla, prebiehať bude oprava vozovky za mostným objektom v smere na Bratislavu. Od soboty (3. 8.) do nedele (4. 8.) bude preto do polnoci uzavretý zjazd z cesty I/16 na cestu I/66 smerom na Banskú Bystricu.



"Pre zníženie nevyhnutného zdržania počas obmedzení sú navrhnuté alternatívne trasy. Obchádzková trasa bude počas víkendu presmerovaná cez mesto Zvolen a bude jasne vyznačená dočasným prenosným dopravným značením," uviedla spoločnosť.



Oprava 700 metrov dlhého mosta Pustý hrad patrí podľa NDS medzi najväčšie tohtoročné investície, ktoré smerujú do opráv a skvalitnenia mostov. Z dôvodu minimalizovania dopravných kongescií sú opravné práce rozdelené do dvoch etáp, pričom je vždy zachovaný jeden prejazdný pruh. Predpoklad finalizovania prác na moste Pustý hrad je koncom októbra tohto roka.