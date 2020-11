Osobnosť na dlaždicu pred divadlom vo Zvolene môžu navrhnúť aj ľudia

Zvolen 12. novembra (TASR) – Návrh na udelenie spomienkovej dlaždice pre uznávanú osobnosť mesta Zvolen pred Divadlo Jozefa Gregora Tajovského (DJGT) môže dať aj verejnosť. Mal by to byť rešpektovaný človek, ktorý prispel k obohateniu života v meste i mimo neho v rôznych oblastiach. "Návrh je možné podať do 31. decembra príslušného kalendárneho roka do podateľne Mestského úradu vo Zvolene," uviedol pre TASR Branislav Mikšík z tlačového oddelenia mesta.



Námet musí obsahovať meno, povolanie, bydlisko navrhovanej osobnosti a dôvody odporúčania na udelenie spomienkovej dlaždice. Ľudia môžu napísať aj zhodnotenie jej činnosti a úspechy. Tipmi verejnosti sa bude zaoberať zvolenské mestské zastupiteľstvo.



Podľa Mikšíka je cieľom projektu prezentácia osobností mesta Zvolen, ktorých život, vynikajúci profesionálny výkon a cieľavedomá činnosť významne prispeli alebo prispievajú k obohateniu života spoločnosti.



"S nápadom prišiel organizátor kultúrnych podujatí a poslanec mesta Ján Kubiš v roku 2018. Termín uskutočnenia sa posunul pre rekonštrukciu severnej časti námestia," dodal Mikšík s tým, že v centre mesta pred divadlom už sú prvé štyri dlaždice.



Jednu má herec Andrej Mojžiš, ktorý ostal celý profesionálny život verný DJGT vo Zvolene. Členom zvolenského divadelného súboru sa stal v roku 1953. Ďalšie patria rodákom zo Zvolena, hercovi a divadelnému pedagógovi Jurajovi Slezáčkovi a hercovi Milanovi Lasicovi. Spomienkovú dlaždicu má už aj futbalový tréner Václav Ježek, ktorý doviedol Československo k titulu majstra Európy. "V súčasnosti mesto neeviduje žiadne nové návrhy," spomenul Mikšík.



Samospráva by podľa neho chcela, aby tabule pribúdali každý rok a ich kladenie by sprevádzal aj kultúrny program.