Zvolen otvorí obnovený športový areál na sídlisku Zlatý potok
Autor TASR
Zvolen 2. júna (TASR) - Mesto Zvolen pripravuje slávnostné otvorenie zrekonštruovaného športového areálu pri Základnej škole Martina Rázusa na sídlisku Zlatý potok. Priestor po kompletnej rekonštrukcii odovzdajú do užívania po takmer dvoch rokoch prác. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Michaela Pšenáková s tým, že podujatie sa uskutoční v piatok 5. júna.
Spresnila, že v programe počas celého dňa budú prehliadka areálu a príhovory hostí, pozvaní sú podľa nej aj olympijskí športovci. Popoludní dostanú priestor športové kluby a ukážky atletických aktivít, naplánovali aj hudobný koncert pod holým nebom.
Základom nového štadióna bude bežecký ovál so štyrmi dráhami s dĺžkou 400 metrov, doplnia ho aj o ďalšie sektory. Pôjde napríklad o priestor na krátke behy, skok do diaľky, vrh guľou i na skok do výšky. Súčasťou projektu je aj rekonštrukcia viacúčelového ihriska a úprava spevnených plôch, ktoré sa nachádzajú východne od telocvične.
Na výstavbu športového areálu získalo mesto 726.000 eur z Fondu na podporu športu. Celkové náklady na jeho vybudovanie mali byť pôvodne 1,2 milióna eur, zvýšili sa však o práce navyše, ktoré súviseli so sanáciou zosunutého svahu. Stavebné práce sa začali v lete v roku 2024, neskôr mesto požiadalo o refundáciu časti peňazí prostredníctvom dotácie z Fondu na podporu športu.
Obnovu areálu komplikoval zosuv svahu. Svahovú deformáciu ihriska zistili pri dennej obhliadke. Geotechnik tak navrhol stabilizovanie havarijného stavu. Na jeho zmiernenie napríklad zeminu namiesto uskladnenia v areáli odviezli na skládku, aby svah odľahčili.
