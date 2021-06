Parkovanie v centre Zvolena sa od júla výrazne nezmení, tvrdí mesto

Zvolen 16. júna (TASR) – Mesto Zvolen začne od začiatku júla spravovať parkovanie vo svojej réžii, parkovací systém v centre, ako ho obyvatelia využívali doteraz, sa však výraznejšie nezmení. TASR o tom informoval hovorca Zvolena Martin Svatuška.



Na konci júna tohto roka totiž vyprší desaťročná zmluva medzi samosprávou a spoločnosťou EEI, ktorá vo Zvolene prevádzkuje parkovací systém. „V platnosti ostane pôvodný cenník za parkovanie, nezmenia sa ani poplatky za platené karty či karty rezidentov. Po novom však budú vydávané priamo na mestskom úrade. Zriadili sme nové pracovisko, ktoré bude mať na starosti práve problematiku parkovania,“ spomenula primátorka mesta Lenka Balkovičová s tým, že obyvatelia sa budú môcť aj osobne obrátiť na zamestnancov mesta.



Podľa nej to bude v rovnakých časoch, na aké boli zvyknutí u predchádzajúceho poskytovateľa parkovacích služieb, teda v utorok a vo štvrtok medzi 8.00 a 12.00 h. Záujemcovia o príslušný typ parkovacej karty budú môcť uhradiť stanovený poplatok priamo v pokladnici mestského úradu.



„Mesto preberie pôvodné rozdelenie platenej zóny parkovania do jednotlivých farebných pásiem a k nim prislúchajúcu výšku poplatku za parkovanie. Jedinú zmenu predstavuje Ulica M. R. Štefánika, ktorá bude od 1. júla zaradená do pásma s hodinovou sadzbou parkovania vo výške 1 euro za hodinu,“ vysvetlil Miloš Šípoš z nového referátu parkovania zvolenského mestského úradu. Zároveň prejde do nového režimu úsek medzi Štúrovou a Študentskou ulicou. Parkovať na ňom budú môcť nielen tí, čo platia, ale aj rezidenti. „Mesto tak reaguje na skúsenosti z minulosti, keď tam za zvýhodnenú sadzbu celodenne odstavovali svoje vozidlá návštevníci, čím vytvárali veľké obmedzenie pre parkovanie tamojších obyvateľov,“ doplnil zvolenský hovorca.



Šípoš ďalej pripomenul, že za jednorazové parkovanie bude možné platiť buď v hotovosti v automatoch, alebo formou zaslania SMS správy. „Čísla i formát textovej správy ostávajú nezmenené,“ dodal. O platby prostredníctvom mobilnej aplikácie bol podľa mesta nízky záujem, tieto možnosti tak zatiaľ nebudú prístupné. „Mesto sa však do budúcnosti nevyhýba ich opätovnému zavedeniu. Diskutovať by sa o nich malo najmä v súvislosti s ďalšou reguláciou parkovania na území mesta, o ktorej prípadnom zavedení budú poslanci rokovať v októbri,“ zdôraznil Svatuška.



„Budeme akceptovať všetky parkovacie či rezidentské karty vydané spoločnosťou EEI, ak ich platnosť presahuje termín 1. júl. Vybavovanie novej karty sa tak stane nevyhnutnosťou až s blížiacim sa koncom platnosti pôvodnej,“ podotkla primátorka. Podmienky vystavenia kariet sa podľa nej nijako nezmenia. „Až do polnoci 30. júna sú automaty stále vlastníctvom spoločnosti EEI. K ich novému nastaveniu tak budeme môcť pristúpiť až v nasledujúci deň,“ ukončil Šípoš.



Všetky podrobnosti, vrátane kontaktov na zamestnancov referátu parkovania, budú podľa hovorcu v najbližších dňoch zverejnené na internetovej stránke mesta Zvolen.