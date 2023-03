Zvolen: Parky napadol lykožrút a výrub stromov bol nevyhnutný

Zvolen 2. marca (TASR) - Zvolenské parky napadol lykožrút, výrub stromov bol preto podľa mesta nevyhnutný. TASR o tom vo štvrtok informoval hovorca mesta Zvolen Martin Svatuška.



Pripomenul, že hmyz sa objavil v Parku Štefana Višňovského neďaleko Zvolenského zámku a tiež v Parku Jozefa Dekréta Matejovie na sídlisku Zlatý potok. "Práve v ňom je situácia najzložitejšia," spresnil. Referentka pre zeleň zvolenského mestského úradu Jana Tlučáková uviedla, že hmyz sa rozšíril do takej miery, že napadol prevažnú časť stromov v parku. "U mnohých to bolo zreteľné na prvý pohľad. Keď sa kôra odlúpila, naskytol sa pohľad na spleť cestičiek, ktoré jasne prezrádzali prítomnosť škodcu," dodala s tým, že mnohé stromy museli vyrúbať z bezpečnostného hľadiska. "Boli také suché, že pri prudšom vetre hrozil ich pád. Výrub ďalších je preventívnym opatrením pred ďalším šírením hmyzu pod kôrou," zdôraznila.



Park Jozefa Dekréta Matejovie však čaká obnova, zameraná bude na zmiernenie dosahov klimatickej zmeny. Mestu sa v tomto prípade podarilo získať peniaze z eurofondov. Projekt okrem iného počíta s osadením nádrží na zachytávanie dažďovej vody stekajúcej z vyššie položených častí sídliska, ktorú použijú na zavlažovanie zelene v parku. "Vybudujeme aj pocitový chodník s rôznymi povrchmi, po ktorom bude možné chodiť naboso," konštatoval zvolenský primátor Vladimír Maňka.



Hovorca poznamenal, že na konci minulého roka mesto získalo dodávateľa a podpísalo s ním zmluvu. Celkovo by práce mali podľa neho stáť viac ako 640.000 eur. Priblížil, že v súčasnosti ministerstvo kontroluje verejné obstarávanie, aby zmluva mohla nadobudnúť platnosť. "Následne sa začnú stavebné práce. Dielo by malo byť odovzdané do konca roka," ukončil.