Parky vo Zvolene opäť napadol lykožrút, mesto vyrúbe ďalšie stromy

Zvolen 30. augusta (TASR) – Stromy vo zvolenských parkoch aj naďalej ničí lykožrút, ďalší výrub stromov je preto podľa mesta nevyhnutný. TASR o tom v stredu informoval hovorca mesta Zvolen Martin Svatuška. V parkoch na Zlatom potoku a pri železničnej stanici ich však samospráva spílila v marci tohto roka.



Hovorca dodal, že odborníci už vtedy predpokladali, že do konca roka bude nutné podobný krok zopakovať. "Mnohé stromy už vtedy javili známky rozsiahlejšieho poškodenia a bolo otázne, či sa dokážu škodcovi ubrániť. Väčšine sa to nepodarilo," objasnil s tým, že naplno sa tak prejavujú dôsledky sucha z minuloročného leta. "Mnohé stromy vyschli rýchlo, iné veľmi zoslabli. V prípade smrekov dokonca tak výrazne, že neboli, alebo nie sú schopné ubrániť sa náletom lykožrúta," vysvetlila referentka pre zeleň zvolenskej radnice Jana Tlučáková.



Spresnila, že v týchto dňoch tak mesto vyrúbe 68 smrekov na Zlatom potoku. "V menších množstvách k nim pribudnú ďalšie, napríklad v Parku Štefana Višňovského alebo na Cintoríne padlých vojakov rumunskej armády," potvrdila Tlučáková s tým, že následkami minuloročného horúceho leta netrpia len smreky. Najviac citlivé sú podľa nej brezy, ktorých v uliciach mesta tiež vyschlo mnoho. V uplynulých týždňoch tak mesto skontrolovalo všetky poškodené stromy. "Budeme tak musieť spíliť viac stromov, ako sme predpokladali. Na jeseň a v zime počas prudších vetrov, prípadne pod váhou zmrznutého snehu môže niektorý spadnúť," upozorňuje.



Mesto so stratou stromov počíta. "Aj za tento výrub vysadíme do dvoch rokov 150 kusov javorov, líp, borovíc, hrabov a ďalších druhov," povedal zvolenský primátor Vladimír Maňka. Nová výsadba podľa hovorcu pozitívne ovplyvní aj druhové zloženie drevín vo zvolenských uliciach. Napríklad smrek v meste pred desiatkami rokov vysádzali živelne, bez koncepcie a usmernenia. Podľa odborníkov to však nie je vhodný druh do mesta a do parkov. "Nahrádzame ho preto prirodzenejšími drevinami, predovšetkým listnatými. Zároveň vyberáme druhy, ktoré podľa našich pozorovaní najlepšie zvládnu zmenu klímy a dokážu odolávať čoraz väčšiemu suchu," uzavrela Tlučáková.