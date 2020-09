Pedagógovi ZŠ vo Zvolene potvrdili COVID-19, škola funguje ďalej

Zvolen 21. septembra (TASR) – Jednému z pedagógov Základnej školy Janka Alexyho vo zvolenskom Sekieri potvrdili ochorenie COVID-19 a škola od pondelka prešla do oranžového režimu. Pre TASR to potvrdil hovorca mesta Zvolen Martin Svatuška. „Znamená to sprísnené hygienické opatrenia, až do odvolania sa ruší ranný školský klub, nulté a siedme hodiny, a nastavujú sa aj ďalšie preventívne opatrenia,“ doplnil.



Hovorca ďalej poznamenal, že v domácej karanténe sú teraz štyria učitelia, s ktorými bol nakazený človek v priamom kontakte. „Škola ostáva aj naďalej otvorená, celú situáciu konzultuje jej vedenie aj so zástupcami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva,“ spresnil Svatuška.



Do prvých ročníkov základných škôl v správe mesta Zvolen nastúpilo v tomto školskom roku 352 prvákov. Najviac, 69, chodí do Základnej školy na Hrnčiarskej ulici v centre mesta a do školy na ulici Martina Rázusa na sídlisku Zlatý Potok. Šesť základných škôl navštevuje spolu 3215 žiakov.