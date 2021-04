Petičný výbor odovzdal petíciu za spôsob výberu parkovného vo Zvolene

Zvolen 15. apríla (TASR) – Petíciu za spôsob výberu parkovného vo Zvolene odovzdali vo štvrtok členovia petičného výboru mestskému úradu. Pre TASR to potvrdil predseda petičného výboru Pavol Krajči. „Petícia mala 1115 podpisov od obyvateľov Zvolena a 119 podpisov od obyvateľov iných obcí a miest Zvolenského okresu,“ dodal s tým, že spolu ich tak bolo 1234.



Podľa neho petíciou chcú docieliť, aby mestský úrad pri všetkých rozhodnutiach týkajúcich sa výberu parkovného, správy parkovacieho systému a parkovacej politiky vo Zvolene prihliadal na pripomienky verejnosti. Ako spomenul, Zvolen je okresným mestom, do ktorého denne prichádza množstvo návštevníkov, či už za prácou alebo návštevou úradov. Petičný výbor, ako aj signatári tak chcú, aby bola petícia posudzovaná komplexne, a to aj pokiaľ ide o názor návštevníkov mesta.



Zatiaľ totiž nie je známe, ako bude fungovať prevádzka parkovacieho systému vo Zvolene po tom, ako sa v júni skončí platnosť zmluvy so spoločnosťou EEI, ktorá trvala desať rokov. „Žiadame preto poslancov, aby prijali všeobecne záväzné nariadenie, ktoré by zabezpečilo dočasnú správu spoplatneného parkovania, v centrálnej mestskej zóne, v samostatnej réžii. Počas tohto obdobia sa vypracuje aj komplexná parkovacia štúdia s aktuálnymi a priebežne aktualizovanými dátami,“ poznamenal Krajči. „Zároveň poslancov žiadame, aby mesto zaviazali zisk z výberu parkovného investovať do revitalizácie ciest, vykupovania pozemkov pod parkovacími miestami a aj budovaniu záchytných parkovísk,“ zdôraznil. Ako tvrdí, je tiež nevyhnutné ľuďom predstaviť parkovaciu politiku.



„Po skončení zmluvy so spoločnosťou EEI preberie výber parkovaného v centre pod seba mesto. O tom sme informovali poslancov. Diskusia sa však obrátila viac-menej len na výber parkovného v centre mesta. Dokonca k tejto téme smeruje aj prvý bod petície. Nerozumiem tomu. Ako som spomenul, poslanci vedia, že mesto presne tento krok plánuje,“ uviedol zvolenský viceprimátor Vladimír Lupták v stanovisku, ktoré TASR poskytol hovorca Zvolena Martin Svatuška. „Musíme predsa uprieť zrak aj k obyvateľom sídlisk, veď práve tam majú Zvolenčania najväčší problém s odstavením svojho vozidla,“ zhrnul viceprimátor. „Bavme sa o rezidenčných kartách, prípadne o výške poplatku za ich vystavenie a aj o tom, koľko kariet je možné vystaviť na jednu domácnosť,“ ukončil Lupták.