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Zvolen plánuje hospodáriť s rozpočtom viac ako 94 miliónov eur
Primátor dodal, že návrh zostavili ako vyrovnaný.
Autor TASR
Zvolen 13. novembra (TASR) - Mesto Zvolen plánuje budúci rok hospodáriť s rozpočtom viac ako 94 miliónov eur. TASR o tom informoval primátor Vladimír Maňka. O návrhu rozpočtu na rok 2027 budú zvolenskí poslanci rokovať na novembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ).
Primátor dodal, že návrh zostavili ako vyrovnaný. Celkové príjmy aj výdavky naplánovali vo výške 94.265.931 eur. Bežný rozpočet počíta s prebytkom 200.000 eur. Kapitálový je schodkový vo výške približne 20,16 milióna eur. „Schodok bude krytý prostriedkami z rezervného fondu, poplatkom za rozvoj a úverovými zdrojmi,“ objasnil. Medzi investičné zámery v celkovej hodnote približne 80 miliónov eur patria napríklad výstavba mestskej plavárne či nájomných bytov.
Návrh rozpočtu počíta s výnosom dane z príjmov fyzických osôb približne na úrovni prognózy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť zo septembra 2026. Na rok 2027 je plánovaný výnos z tejto dane vo výške 18.781.214 eur. „Treba však zdôrazniť, že tento nárast musíme vnímať v kontexte rastúcich cien, mzdových nákladov a ďalších povinností, ktoré mestá a obce musia financovať zo svojich rozpočtov,“ uviedol Maňka.
V novom roku samospráva neplánuje zvyšovať sadzby miestnych daní. V návrhu rozpočtu počíta s celkovým výnosom miestnych daní vo výške 7.783.200 eur. Čo sa týka poplatkov za komunálny odpad, v tejto oblasti mesto za posledné dva roky ušetrilo podľa Maňku viac ako 730.000 eur. „Tieto prostriedky nám vytvorili finančnú rezervu, ktorá nám teraz pomáha zmierniť dosah nových zákonných povinností na obyvateľov,“ poznamenal.
Zdôraznil, že od nového roka sa majú sprísniť podmienky úpravy zmesového komunálneho odpadu pred jeho uložením na skládku. To prinesie samosprávam ďalšie náklady na spracovanie a likvidáciu smetí. „Podľa odhadov Združenia miest a obcí Slovenska sa môže zvýšenie poplatkov pohybovať približne od desať do 20 eur na člena domácnosti, u niektorých samospráv aj viac,“ konštatoval. Pre rezervu však podľa neho vychádza potrebná úprava poplatku pre Zvolenčanov na menej ako päť eur na osobu za rok. „Konečná výška poplatku však bude predmetom rozhodnutia nového vedenia mesta a novozvoleného MsZ,“ dodal.
Primátor dodal, že návrh zostavili ako vyrovnaný. Celkové príjmy aj výdavky naplánovali vo výške 94.265.931 eur. Bežný rozpočet počíta s prebytkom 200.000 eur. Kapitálový je schodkový vo výške približne 20,16 milióna eur. „Schodok bude krytý prostriedkami z rezervného fondu, poplatkom za rozvoj a úverovými zdrojmi,“ objasnil. Medzi investičné zámery v celkovej hodnote približne 80 miliónov eur patria napríklad výstavba mestskej plavárne či nájomných bytov.
Návrh rozpočtu počíta s výnosom dane z príjmov fyzických osôb približne na úrovni prognózy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť zo septembra 2026. Na rok 2027 je plánovaný výnos z tejto dane vo výške 18.781.214 eur. „Treba však zdôrazniť, že tento nárast musíme vnímať v kontexte rastúcich cien, mzdových nákladov a ďalších povinností, ktoré mestá a obce musia financovať zo svojich rozpočtov,“ uviedol Maňka.
V novom roku samospráva neplánuje zvyšovať sadzby miestnych daní. V návrhu rozpočtu počíta s celkovým výnosom miestnych daní vo výške 7.783.200 eur. Čo sa týka poplatkov za komunálny odpad, v tejto oblasti mesto za posledné dva roky ušetrilo podľa Maňku viac ako 730.000 eur. „Tieto prostriedky nám vytvorili finančnú rezervu, ktorá nám teraz pomáha zmierniť dosah nových zákonných povinností na obyvateľov,“ poznamenal.
Zdôraznil, že od nového roka sa majú sprísniť podmienky úpravy zmesového komunálneho odpadu pred jeho uložením na skládku. To prinesie samosprávam ďalšie náklady na spracovanie a likvidáciu smetí. „Podľa odhadov Združenia miest a obcí Slovenska sa môže zvýšenie poplatkov pohybovať približne od desať do 20 eur na člena domácnosti, u niektorých samospráv aj viac,“ konštatoval. Pre rezervu však podľa neho vychádza potrebná úprava poplatku pre Zvolenčanov na menej ako päť eur na osobu za rok. „Konečná výška poplatku však bude predmetom rozhodnutia nového vedenia mesta a novozvoleného MsZ,“ dodal.