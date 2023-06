Zvolen 25. júna (TASR) – Mesto Zvolen plánuje obnoviť a zväčšiť svoju mestskú plaváreň, rozšíriť ju chce o ďalší bazén. Vyplýva to z informačného materiálu, ktorý predkladá mestským poslancom na júnové rokovanie zastupiteľstva.



Ako ďalej uvádza, samospráva plánuje vyhlásiť verejné obstarávanie na rekonštrukciu a prístavbu svojej plavárne. Výsledkom má byť uzavretie zmluvy na vypracovanie projektovej dokumentácie. Predpokladaná hodnota zákazky je 517.500 eur bez DPH.



Materiál zdôrazňuje, že v existujúcom objekte by chceli prebudovať existujúci 25-metrový bazén na detský a rekreačný. Pribudnúť by mal aj tobogan s bazénom, sauny i priestor pre odpočinok. V prístavbe by mal byť 25-metrový bazén s desiatimi plaveckými dráhami a hľadisko pre divákov. Súčasťou má byť aj vonkajší rekreačný priestor na leto.



Podľa dôvodovej správy je plaváreň v nevyhovujúcom stavebno-technickom stave. Pripomína, že kapacitne nestačí pre verejné plávanie a pre činnosť športových klubov v meste. "Absenciou vonkajšieho vybavenia nie je prispôsobená na letnú prevádzku," dodáva s tým, že cieľom súťaže je navrhnúť a následne vybudovať modernú, energeticky nenáročnú a ekologickú mestskú plaváreň. Svojím riešením má umožňovať celoročný relax.



Primátor Zvolena Vladimír Maňka v minulosti TASR povedal, že súčasná prevádzka plavárne je neekologická a spotreba energií je vysoká. "Radiátory sa nedajú regulovať. Keď som sa tam bol pozrieť, masér mal v miestnosti 40 stupňov Celzia," podotkol. Ako objasnil, za spotrebovanú energiu na plavárni, plyn a elektrinu v prvom štvrťroku tohto roka zaplatili viac ako za celý rok 2019. "Vtedy bola plaváreň pred pandémiou nového koronavírusu v plnej prevádzke," spresnil.



Súčasťou predkladaného návrhu je aj zrušenie uznesení, ktoré súviseli s výstavbou zvolenského plaveckého centra s letným kúpaliskom a novou plavárňou v lokalite Bariny. "Tie sa v prípade súhlasu s rekonštrukciou jestvujúcej mestskej plavárne stanú nepotrebnými," uzatvára materiál pre poslancov.