Zvolen plánuje obnoviť škôlku Tehelná a zveľadiť jej technický stav

Zvolen 26. novembra (TASR) - Mesto Zvolen plánuje obnoviť Materskú školu (MŠ) Tehelná a zveľadiť tak jej technický stav. Kompletne zateplia obvodové steny, rekonštrukcia čaká aj strechu, súčasťou prác bude aj výmena okien a dverí. TASR o tom informoval hovorca mesta Martin Svatuška s tým, že tak predpokladajú výrazné zníženie jej energetickej náročnosti.



Dodal, že samospráva sa v najbližších mesiacoch pustí do verejného obstarávania na dodávateľa prác. Tie by mali byť podľa neho ukončené najneskôr do novembra budúceho roka. Podotkol, že Tehelná je jedna z posledných nezateplených škôlok v meste. "Mestu sa na práce podarilo získať dotáciu pol milióna eur, poskytne ju Environmentálny fond," zdôraznil.



Mesto sa v súčasnosti zaoberá aj Materskou školou 1. mája nad zvolenskou nemocnicou. Po zbúraní má MŠ prvý nový pavilón. Z pôvodnej budovy ostala stáť iba hospodárska, ktorú opravia. Samospráva na ňu získala takmer 1,8 milióna eur z plánu obnovy. Primátor Zvolena Vladimír Maňka poznamenal, že cieľom je privítať deti v nových priestoroch už na začiatku budúceho školského roka.



Samospráva začala s prácami koncom augusta tohto roka. Škôlku postavili v 80. rokoch minulého storočia, dôvodom búrania drevostavby bol najmä zlý technický stav objektu i využitie azbestu pri pôvodnej stavbe. "Máme inšpekčnú správu z roku 2022, ktorá odhalila, že je tu veľké množstvo azbestu, v stropoch, stenách, priečkach, všade. Akékoľvek zasahovanie do konštrukcie by prinieslo problém," vysvetlil primátor.



Kapacitu zariadenia zvýšia o 40 detí, po novom ich bude môcť škôlku navštevovať 120. Tie, ktoré ju doposiaľ navštevovali, sú počas stavebných prác presunuté do iných škôl.



Mestské škôlky vo Zvolene v súčasnosti disponujú kapacitou pre približne 1260 detí. Podľa samosprávy by bolo potrebné miesta zvýšiť o približne 160.