Zvolen plánuje svoj najväčší cintorín rozšíriť o urnové miesta

Zvolen 22. októbra (TASR) – Mesto Zvolen plánuje svoj najväčší cintorín na Zlatom potoku rozšíriť o urnové miesta a aj o kopané hroby, o ktoré je však v súčasnosti menší záujem. Pre TASR to uviedol hovorca Zvolena Martin Svatuška.



Samospráva na svojom území spravuje päť cintorínov. Na Zlatom potoku je pochovaných 7500 osôb. „Mesto ho v prípade potreby rozširuje o ďalšie miesta na pochovávanie. Len na jar tohto roka tu bolo napríklad vybudovaných 37 urnových miest, v budúcom roku sa počíta s ďalším rozšírením ich počtu, vzniknúť by ich malo takmer 450,“ spomenul s tým, že pribudne aj 100 kopaných hrobov.



Najväčší zvolenský civilný cintorín ponúka aj iné spôsoby pochovávania. „Dokončená bola napríklad urnová stena so 48 miestami, ktorá predstavuje modernejší spôsob pochovávania. Čoraz populárnejším je prírodné pochovávanie, práve na Zlatom potoku sa nachádza prvý prírodný cintorín na Slovensku,“ poznamenal s tým, že popol je tu sypaný do kvetinových záhonov, priamo ku koreňom stromov alebo v rozložiteľných urnách. Pribudne však aj pochovávanie celého tela v rozložiteľnej rakve.



Podľa hovorcu sa mesto na nadchádzajúce dušičkové obdobie pripravuje. „Hoci Sviatok všetkých svätých bude až o niečo viac ako týždeň, na cintorínoch už pred niekoľkými dňami boli rozmiestnené veľkokapacitné zberné nádoby na odpad, ktoré sú priebežne vyvážané. Cieľom je, aby pozostalí neboli obmedzovaní pri úprave hrobov svojich blízkych zosnulých,“ zdôraznil. „Bude aj posilnenie hliadkovej činnosti príslušníkov mestskej polície, ako aj občianskych hliadok v priestoroch cintorínov počas nadchádzajúcich sviatkov,“ podotkol.



Pripomenul tiež, že prostredníctvom portálu cintoriny.sk môže ktokoľvek zapáliť sviečku na hrobe príbuzného na cintoríne na Zlatom potoku aj na diaľku. „Stačí vyhľadať v databáze konkrétny hrob a kliknúť na príslušné tlačidlo,“ vysvetlil. „Čoraz viac návštevníkov cintorínov prichádza zapáliť skutočnú sviečku aj na neďaleké zvolenské vojenské cintoríny, kde sú pochovaní vojaci oslobodeneckých vojsk rumunskej a sovietskej armády,“ ukončil Svatuška.