< sekcia Regióny
Zvolen plánuje svoj rozpočet na rok 2026 schváliť 3. novembra
Združenie miest a obcí Slovenska predpokladá, že väčšina samospráv stihne schváliť svoje rozpočty do uplynutia výnimky zo sankcií takzvanej dlhovej brzdy, teda do 21. novembra.
Autor TASR
Zvolen 23. októbra (TASR) - Mesto Zvolen má rozpočet na rok 2026 pripravený na schválenie. TASR o tom informoval primátor Vladimír Maňka s tým, že finančná komisia pri mestskom zastupiteľstve ho jednoznačne schválila.
Dodal, že v pondelok (27. 10.) ho budú schvaľovať na zasadnutí mestskej rady a následne ho 3. novembra predložia na rokovanie zvolenského mestského zastupiteľstva. „Verím, že ho poslanci schvália,“ podotkol.
Združenie miest a obcí Slovenska predpokladá, že väčšina samospráv stihne schváliť svoje rozpočty do uplynutia výnimky zo sankcií takzvanej dlhovej brzdy, teda do 21. novembra. Časový rámec je však pre mnohé samosprávy veľmi náročný, uviedol predseda združenia Jozef Božik. „Rozpočtový proces je v mnohých prípadoch už rozbehnutý, návrhy rozpočtov sa pripravujú priebežne,“ povedal s tým, že samosprávy boli upozornené na povinnosť splniť daný termín v dostatočnom predstihu.
Ak obec alebo mesto nestihne schváliť svoj rozpočet do 21. novembra, podľa Božika tým neporuší zákon, dostane sa však do rozpočtového provizória. Spresnil, že to síce umožňuje dočasné fungovanie samosprávy, obmedzuje však jej rozvojové aktivity, čerpanie eurofondov i schopnosť reagovať na nové výzvy.
Dodal, že v pondelok (27. 10.) ho budú schvaľovať na zasadnutí mestskej rady a následne ho 3. novembra predložia na rokovanie zvolenského mestského zastupiteľstva. „Verím, že ho poslanci schvália,“ podotkol.
Združenie miest a obcí Slovenska predpokladá, že väčšina samospráv stihne schváliť svoje rozpočty do uplynutia výnimky zo sankcií takzvanej dlhovej brzdy, teda do 21. novembra. Časový rámec je však pre mnohé samosprávy veľmi náročný, uviedol predseda združenia Jozef Božik. „Rozpočtový proces je v mnohých prípadoch už rozbehnutý, návrhy rozpočtov sa pripravujú priebežne,“ povedal s tým, že samosprávy boli upozornené na povinnosť splniť daný termín v dostatočnom predstihu.
Ak obec alebo mesto nestihne schváliť svoj rozpočet do 21. novembra, podľa Božika tým neporuší zákon, dostane sa však do rozpočtového provizória. Spresnil, že to síce umožňuje dočasné fungovanie samosprávy, obmedzuje však jej rozvojové aktivity, čerpanie eurofondov i schopnosť reagovať na nové výzvy.