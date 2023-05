Zvolen plánuje ukončiť spoluprácu so súčasným dodávateľom kosenia

Zvolen 29. mája (TASR) - Mesto Zvolen plánuje ukončiť spoluprácu s dodávateľom kosenia a službu chce objednávať od iných firiem. TASR o tom v pondelok informoval hovorca mesta Martin Svatuška.



Primátor Vladimír Maňka uviedol, že súčasný dodávateľ dokončí kosenie v centre mesta, na sídliská Zlatý potok a Sekier už nastúpia iné spoločnosti. "Už počas tohto týždňa sa pustia do práce. Čoraz častejšie sa stretávam s tým, že ľudia berú situáciu do vlastných rúk a sami sa púšťajú do kosenia priestranstva v okolí svojho bydliska," dodal.



Aktuálne vo Zvolene kosí spoločnosť, ktorá zvíťazila aj v nedávnom verejnom obstarávaní. Prednostka Mestského úradu vo Zvolene Soňa Šáliová priblížila, že súťaž vyhrala v elektronickej aukcii. Prvú kosbu robili na základe objednávky, pretože zmluva musí byť vždy schválená v zastupiteľstve, čo by malo byť až v súčasnosti. "Na základe skúseností z posledných týždňov však predložíme na rokovanie mestského zastupiteľstva návrh neschváliť uzavretie zmluvy s víťazným uchádzačom," objasnila s tým, že ak to poslanci odsúhlasia, vyhlásia nové verejné obstarávanie. "Do dvoch týždňov by sme chceli získať iného dodávateľa. Ten by mal kosiť verejné priestranstvá počas zvyšku tohto roka," spresnila.



V uplynulej sezóne vo Zvolene kosila spoločnosť Begbie, po tom, ako vypovedala zmluvu, muselo mesto pristúpiť k verejnému obstarávaniu. Jeho víťazom sa stala súčasná spoločnosť.