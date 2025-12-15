< sekcia Regióny
Zvolen plánuje vybudovať chodník pre cyklistov z námestia do Môťovej
Celková plánovaná dĺžka chodníka je 2720 metrov.
Autor TASR
Zvolen 15. decembra (TASR) - Mesto Zvolen plánuje vybudovať chodník pre cyklistov v úseku Námestie SNP a sídlisko Sekier-Môťová. Uskutočnenie projektu a zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta schválili poslanci na pondelkovom rokovaní zvolenského zastupiteľstva.
Celková plánovaná dĺžka chodníka je 2720 metrov. Cieľom je podľa mesta vybudovanie bezpečného, funkčného a plynulého cyklistického prepojenia, ktoré spája centrum mesta Zvolen so sídliskom Sekier. Zvýšiť chcú atraktivitu cyklodopravy ako každodenného spôsobu dopravy za prácou, vzdelaním a službami.
Začiatok chodníka je v križovatke ulíc Sokolská/Štefana Višňovského. Následne vedie po uliciach Štefana Višňovského a Janka Jesenského k lávke ponad nákladnú železničnú stanicu. Za lávkou chodník pokračuje cez Môťovskú cestu, popred zvolenské železničné opravovne, k Lučeneckej ceste, kde vedie po ľavej strane existujúceho chodníka za autobusovú zastávku. Na tomto mieste prechádza na opačnú stranu a pokračuje na Pribinovu ulicu, až po Okružnú ulicu. Na Okružnej vedie chodník po pravej strane a na úrovni supermarketu križuje Pribinovu ulicu. Ďalej pokračuje po pravej strane Okružnej ulice, až po križovatku s Ulicou Generála Svobodu. Tam prechádza na opačnú stranu a vedie poza existujúci prístrešok autobusovej zastávky. Trasu vytvoria kombináciou rôznych typov ciest, ktoré sú vhodné pre cyklistov.
Samospráva pripomína, že projekt je v súlade s platným územným plánom mesta a programom rozvoja obce. Celkové predpokladané náklady sú 3.798.003 eur, v rovnakej sume sú aj oprávnené výdavky. Zdroj z Európskej únie (85 percent) je 3.228.302 eur, zo štátneho rozpočtu (15 percent) je to suma 569.700 eur.
Nákladmi sú stavebné práce v zmysle projektovej dokumentácie. Súčasťou oprávnených výdavkov projektu sú aj výdavky na stavebný dozor a nepredvídané práce. Výdavky na chodník stanovili na základe rozpočtu v projektovej dokumentácii. Samospráva uvádza, že aktualizovať ich budú podľa výsledku verejného obstarávania na uskutočnenie projektu. „Mesto predloží žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku do konca roka 2025,“ podotýka.
