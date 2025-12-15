Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 15. december 2025Meniny má Ivica
< sekcia Regióny

Zvolen plánuje vybudovať chodník pre cyklistov z námestia do Môťovej

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Celková plánovaná dĺžka chodníka je 2720 metrov.

Autor TASR
Zvolen 15. decembra (TASR) - Mesto Zvolen plánuje vybudovať chodník pre cyklistov v úseku Námestie SNP a sídlisko Sekier-Môťová. Uskutočnenie projektu a zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta schválili poslanci na pondelkovom rokovaní zvolenského zastupiteľstva.

Celková plánovaná dĺžka chodníka je 2720 metrov. Cieľom je podľa mesta vybudovanie bezpečného, funkčného a plynulého cyklistického prepojenia, ktoré spája centrum mesta Zvolen so sídliskom Sekier. Zvýšiť chcú atraktivitu cyklodopravy ako každodenného spôsobu dopravy za prácou, vzdelaním a službami.

Začiatok chodníka je v križovatke ulíc Sokolská/Štefana Višňovského. Následne vedie po uliciach Štefana Višňovského a Janka Jesenského k lávke ponad nákladnú železničnú stanicu. Za lávkou chodník pokračuje cez Môťovskú cestu, popred zvolenské železničné opravovne, k Lučeneckej ceste, kde vedie po ľavej strane existujúceho chodníka za autobusovú zastávku. Na tomto mieste prechádza na opačnú stranu a pokračuje na Pribinovu ulicu, až po Okružnú ulicu. Na Okružnej vedie chodník po pravej strane a na úrovni supermarketu križuje Pribinovu ulicu. Ďalej pokračuje po pravej strane Okružnej ulice, až po križovatku s Ulicou Generála Svobodu. Tam prechádza na opačnú stranu a vedie poza existujúci prístrešok autobusovej zastávky. Trasu vytvoria kombináciou rôznych typov ciest, ktoré sú vhodné pre cyklistov.

Samospráva pripomína, že projekt je v súlade s platným územným plánom mesta a programom rozvoja obce. Celkové predpokladané náklady sú 3.798.003 eur, v rovnakej sume sú aj oprávnené výdavky. Zdroj z Európskej únie (85 percent) je 3.228.302 eur, zo štátneho rozpočtu (15 percent) je to suma 569.700 eur.

Nákladmi sú stavebné práce v zmysle projektovej dokumentácie. Súčasťou oprávnených výdavkov projektu sú aj výdavky na stavebný dozor a nepredvídané práce. Výdavky na chodník stanovili na základe rozpočtu v projektovej dokumentácii. Samospráva uvádza, že aktualizovať ich budú podľa výsledku verejného obstarávania na uskutočnenie projektu. „Mesto predloží žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku do konca roka 2025,“ podotýka.
.

Neprehliadnite

TASR pokračuje vo výučbe na univerzitách, študenti ukončili semester

OTESTUJTE SA: Viete, ako sa nazýva fóbia zo žien či zrkadiel?

RENNEROVÁ: Alergická astma sa nedá vyliečiť, cieľom je remisia

HRABKO: Dohoda českého prezidenta s víťazom volieb má nádych elegancie