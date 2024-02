Zvolen plánuje vyhlásiť verejné obstarávanie na služby projektantov

Zvolen 26. februára (TASR) - Mesto Zvolen plánuje v tomto roku vyhlásiť verejné obstarávanie na služby projektantov na projektovanie inžinierskych a pozemných stavieb. Má to byť v celkovej hodnote do 958.300 eur. Zhodli sa na tom zvolenskí poslanci na pondelkovom rokovaní mestského zastupiteľstva s tým, že to bude postupom zadávania nadlimitnej zákazky.



Zároveň schválili povinnosť predložiť zastupiteľstvu na schválenie uzatvorenie jednotlivých zmlúv. Mesto má v pláne v tomto roku obstarávať dokumentácie na prípravu a následné uskutočnenie stavebných prác na viacerých objektoch na svojom území. Predpokladaná hodnota plánovaných obstarávaných projektových dokumentácií predstavuje sumu viac ako 221.000 eur bez DPH. "Z tohto dôvodu bude musieť obstarávať jednotlivé dokumentácie postupom zadávania nadlimitnej zákazky bez využitia elektronickej aukcie," vysvetľuje samospráva v dôvodovej správe.



Mesto predpokladá zadávať služby pre projektovanie inžinierskych a pozemných stavieb napríklad pre sociálne bývanie i rekonštrukciu objektu Domček pre mestské jasle. Má to byť aj obnova objektu na Námestí SNP pre potreby mestskej polície. Pripomína, že to bude aj projektová dokumentácia pre zavedenie regulácie parkovania na sídliskách Sekier, Balkán, Zlatý potok a Podborová. Bude to aj výstavba vodovodu a vodojemu v miestnej časti Lukové a rekonštrukcia chodníkov na Nográdyho ulici. Podľa mesta 585.020 eur pripravili na financovanie z externých zdrojov, ako je napríklad plán obnovy. "Sú to projekty, ktoré nevieme teraz bližšie špecifikovať. Bude ich však potrebné uskutočniť v súvislosti s výzvami na externé financovanie," objasňuje.