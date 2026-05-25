< sekcia Regióny
Zvolen plánuje zlepšiť prístup a parkovanie v lokalite Červený medokýš
Zároveň odsúhlasili aj zabezpečenie peňazí na spolufinancovanie v maximálnej výške desať percent z celkových oprávnených výdavkov projektu.
Autor TASR
Zvolen 25. mája (TASR) - Mesto Zvolen plánuje zlepšiť prístupnosť a parkovanie v lokalite Červený medokýš. Návrh na uskutočnenie projektu schválili zvolenskí poslanci na pondelkovom rokovaní mestského zastupiteľstva (MsZ).
Zároveň odsúhlasili aj zabezpečenie peňazí na spolufinancovanie v maximálnej výške desať percent z celkových oprávnených výdavkov projektu. MsZ počíta aj so zabezpečením financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. Celkové oprávnené výdavky projektu sú vo výške 500.000 eur, povinné spolufinancovanie žiadateľa je 50.000 eur.
Dôvodová správa v predloženom materiáli uvádza, že vo východnej časti riešeného územia navrhli úpravy existujúcich ciest. Súčasťou je aj zlepšenie usporiadania parkovacích miest tak, aby ich celkovú kapacitu zvýšili na 25. V areáli majú pribudnúť aj lavičky, stojany na bicykle, koše na odpad a informačná tabuľa. Správa informuje, že všetky stavebné zásahy navrhli tak, aby zaručili ochranu pred narušením prírodného vodného režimu prameňa.
Niektorí poslanci počas diskusie zdôraznili, že rozbor vody z prameňa Červeného medokýšu opakovane ukázal fekálne znečistenie a voda dlhodobo nie je vhodná na pitie. Pripomenuli aj neustále znečisťovania minerálnej vody a pýtali sa na to, či mesto tento stav riešilo. Primátor Vladimír Maňka reagoval, že samospráva môže dať urobiť ďalšie meranie a rozbory, aby zistili, v akom stave je voda v súčasnosti. V diskusii odznel aj poslanecký názor, že najskôr by bolo potrebné vyriešiť problém so znečisteným prameňom a až potom riešiť infraštruktúru na tomto mieste.
Mesto poslancom v pondelok predložilo návrh na schválenie pre vyhlásenú výzvu Fondu na podporu cestovného ruchu. Týka sa predkladania žiadostí o poskytnutie príspevku na podporu udržateľného a konkurencieschopného cestovného ruchu a kúpeľníctva. Žiadosť na poskytnutie príspevku treba predložiť do 30. júna tohto roka.
tan von
Zároveň odsúhlasili aj zabezpečenie peňazí na spolufinancovanie v maximálnej výške desať percent z celkových oprávnených výdavkov projektu. MsZ počíta aj so zabezpečením financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. Celkové oprávnené výdavky projektu sú vo výške 500.000 eur, povinné spolufinancovanie žiadateľa je 50.000 eur.
Dôvodová správa v predloženom materiáli uvádza, že vo východnej časti riešeného územia navrhli úpravy existujúcich ciest. Súčasťou je aj zlepšenie usporiadania parkovacích miest tak, aby ich celkovú kapacitu zvýšili na 25. V areáli majú pribudnúť aj lavičky, stojany na bicykle, koše na odpad a informačná tabuľa. Správa informuje, že všetky stavebné zásahy navrhli tak, aby zaručili ochranu pred narušením prírodného vodného režimu prameňa.
Niektorí poslanci počas diskusie zdôraznili, že rozbor vody z prameňa Červeného medokýšu opakovane ukázal fekálne znečistenie a voda dlhodobo nie je vhodná na pitie. Pripomenuli aj neustále znečisťovania minerálnej vody a pýtali sa na to, či mesto tento stav riešilo. Primátor Vladimír Maňka reagoval, že samospráva môže dať urobiť ďalšie meranie a rozbory, aby zistili, v akom stave je voda v súčasnosti. V diskusii odznel aj poslanecký názor, že najskôr by bolo potrebné vyriešiť problém so znečisteným prameňom a až potom riešiť infraštruktúru na tomto mieste.
Mesto poslancom v pondelok predložilo návrh na schválenie pre vyhlásenú výzvu Fondu na podporu cestovného ruchu. Týka sa predkladania žiadostí o poskytnutie príspevku na podporu udržateľného a konkurencieschopného cestovného ruchu a kúpeľníctva. Žiadosť na poskytnutie príspevku treba predložiť do 30. júna tohto roka.
tan von