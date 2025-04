Po novom budú rozhodovať najviac o troch laureátoch Ceny mesta Zvolen

Zvolen 15. apríla (TASR) - Cenu mesta Zvolen mohlo doteraz získať naraz päť laureátov, po novom budú poslanci rozhodovať o troch. Dostať ju môžu jednotlivci alebo kolektívy. TASR o tom informovala Ľubica Mojžišová z tlačového oddelenia mesta.



Dodala, že o tom hovorí aktualizované všeobecne záväzné nariadenie mesta, ktorým poslanci rovnakým spôsobom znížili počet ocenených z piatich na troch aj pre Cenu primátora. „Okrem toho sa nariadením zvyšuje finančná odmena pre laureátov mestského ocenenia z 1,5-násobku na dvojnásobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve,“ objasnila.



Ako ďalej uviedla, nariadenie zároveň mení periodicitu ocenenia Cena mesta. Namiesto každoročného udeľovania to bude spravidla raz za štyri roky. „Najbližšie by sa malo udiať v budúcom roku, návrhy na ocenenia môžu ľudia podávať do konca tohto roka,“ zdôraznila s tým, že Cenu primátora mesta Zvolen však budú aj naďalej udeľovať každý rok.



Mená osobností môžu záujemcovia navrhnúť okrem Ceny mesta aj na udelenie čestného občianstva, tiež na zhotovenie pamätnej tabule, spomienkovej dlaždice, busty či iného výtvarného diela.



Ocenenie Cena mesta Zvolen udeľujú za vynikajúce výsledky a tvorivé výkony v rôznych oblastiach života spoločnosti. Takisto aj za činnosť a aktivitu, ktorá významným spôsobom prispela k rozvoju mesta a k jeho pozitívnej propagácii doma aj v zahraničí. Získať ho je možné aj za konanie a postup pri záchrane ľudských životov, majetku mesta a jeho obyvateľov. „Cena primátora je za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta,“ pripomína samospráva.



Spomienkové dlaždice pre uznávané osobnosti mesta sa nachádzajú na Zvolenskom chodníku slávy pred Divadlom Jozefa Gregora Tajovského (DJGT). Jednu má napríklad herec Andrej Mojžiš, ktorý zostal celý profesionálny život verný DJGT vo Zvolene. Ďalšie patria aj rodákom zo Zvolena, hercovi a divadelnému pedagógovi Jurajovi Slezáčkovi a hercovi Milanovi Lasicovi. O osadení dlaždice rozhoduje mestské zastupiteľstvo.