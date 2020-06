Po uvoľnení opatrení je prvou výstavou v zvolenskej radnici AMFO 2020

Zvolen 2. júna (TASR) - Výstavu, pozostávajúcu z najlepších fotografií krajskej súťaže amatérskej tvorby AMFO 2020, sprístupnili v pondelok (1. 6.) v Starej radnici vo Zvolene. Ide o prvú výstavu na tomto mieste po uvoľnení opatrení, spojených so šírením nového koronavírusu.



AMFO je celoštátna postupová súťaž, ktorú vyhlasuje Národné osvetové centrum (NOC) a predchádzajú jej regionálne a krajské kolá. Pre oblasť Banskobystrického kraja organizuje súťaž Podpolianske osvetové stredisko (POS) Zvolen.



Ako informoval Daniel Axmann zo Zvolenského kultúrneho centra, do súťaže sa tento rok prihlásilo 70 autorov so 165 fotografiami. "Z toho bolo 66 farebných, 60 čiernobielych a kategória cykly a seriály bola zastúpená 14 autormi s 39 fotografiami," priblížil. Kategória multimediálna prezentácia nebola tento rok zastúpená žiadnym príspevkom.



Odborná porota udelila celkom 28 diplomov a päť čestných uznaní. Ocenení autori sa koncom roku zúčastnia celoštátneho kola AMFO 2020 v Nitre.