Počas leta turisti vo Zvolene navštevovali pamiatky i vežu kostola

Zvolen 8. novembra (TASR) - Tohtoročná letná turistická sezóna vo Zvolene sa vyrovnala tej spred pandémie nového koronavírusu. TASR to potvrdil hovorca mesta Martin Svatuška s tým, že okrem kultúrnych či športových podujatí návštevníci tradične uprednostňovali pamiatky ako Pustý hrad a Zvolenský zámok.



Ako uviedol, miestne informačné centrum navštívilo takmer 3000 ľudí. "Pochopiteľne, sú to len turisti, ktorí sa zastavili v jeho priestoroch, celkovo ich bolo omnoho viac," objasnil. "Počas pandémie bola návštevnosť nášho mesta utlmená, situácia v turizme bola rovnaká ako v iných regiónoch," spresnil.



Dodal, že výraznú návštevnosť zaznamenala samospráva napríklad počas posledného májového víkendu. Počas neho mesto oslávilo 780. výročie obnovenia mestských práv. Vyhľadávané sú podľa hovorcu aj Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene a kostolík v Zolnej. "Obľúbenou atrakciou naďalej ostáva návšteva veže katolíckeho kostola spolu s výkladom, kroky návštevníkov smerovali aj do arboréta Borová hora," podotkol. Spomenul, že zvýšený záujem zaznamenali o Židovský cintorín a blízky Park ušľachtilých duší.



Podľa Svatušku novinkou tohtoročnej sezóny bolo sprístupnenie prvej časti digitálnej prezentácie histórie Zvolena v priestoroch Starej radnice. "Funguje aj naďalej, návštevníci môžu svoj záujem o prehliadku avizovať priamo v našom informačnom centre," informoval.