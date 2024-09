Pocitový chodník v Zlatom potoku bude mať viac ako dvadsať políčok

Zvolen 20. septembra (TASR) - Pocitový chodník, ktorý vzniká v Parku Jozefa Dekréta Matejovie na sídlisku Zlatý potok vo Zvolene, bude tvoriť viac ako dvadsať políčok. Každé bude približne tri metre dlhé s iným prírodným materiálom. TASR o tom informoval hovorca mesta Zvolen Martin Svatuška.



Budú to napríklad štrk, kamenivo aj drevo rôzneho druhu a štruktúry, veľkosti a tvaru. Súčasťou budú tráva, čistá pôda, šišky i kôra stromov. Návštevníkom tak umožní vnímať prírodu bosými nohami. "Raritou sú hokejové puky, ktoré vypĺňajú časť pocitového chodníka. Symbolizujú, že Zvolen je hokejovým mestom," objasnil vedúci mestského odboru výstavby Maroš Hrádela.



Ako ďalej hovorca uviedol, projekt na obnovu parku z dielne odborníkov Technickej univerzity vo Zvolene dostal definitívnu podobu približne pred tromi rokmi. Časť prác financuje mesto z eurofondov, určených na zmiernenie dosahov klimatických zmien. "Prioritu preto dostali opatrenia na zadržiavanie dažďovej vody prostredníctvom drevín, priepustných chodníkov, mokradí, podzemných nádrží či dažďových záhrad," povedal.



Podľa mesta bude okrem chodníka v parku viac atrakcií. Jednou z nich sú slnečné hodiny s plastikou v tvare vtáčieho pierka. Poloha tieňa, ktorý dopadá na polkruhové sedenie s tabuľkami jednotlivých druhov vtákov, ukazuje postupne počas dňa, ktorého operenca v tom čase môžu ľudia v parku počuť spievať. Pre deti to budú rôzne prvky lesnej pedagogiky. Novinkou je tiež mini amfiteáter s pódiom pre organizovanie podujatí či zastrešená pergola so zelenou strechou. "Jej stropné stvárnenie symbolizuje včelí plást. Naznačuje odkaz na lúku pre mestské včely, ktorá sa nachádza približne tristo metrov od parku," priblížil Hrádela. Pribudli tiež lavičky a aby splynuli s prírodným prostredím, sú bez povrchovej úpravy. "Výmenou prešlo verejné osvetlenie a vysadíme 50 stromov ako náhradu za tie, ktoré vzala lykožrútová kalamita," dodal.



Podľa hovorcu sa pustilo mesto do rekonštrukcie parku za 650.000 eur. Podarilo sa mu na ňu získať príspevok 240.000 eur z eurofondov a tiež pôžičku z Envirofondu v sume 270.000 eur s ročným úrokom 0,1 percenta.