Pohrebná služba vo Zvolene situáciu so zosnulými zvláda

Zvolen 19. februára (TASR) – Pohrebníctvo vo Zvolene situáciu v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 a počtom zosnulých zvláda. „Evidujeme vyššiu úmrtnosť ľudí, situácia však nie je kritická. Oproti našim štandardným počtom pohrebov za mesiac sme však vyššie o približne 10 percent,“ povedal v piatok pre TASR Patrik Pálesch zo zvolenského pohrebníctva.



Podľa neho zvýšenie počtu nebožtíkov nie je len pre nový koronavírus. "Pomer mŕtvych s vírusom je minimálny. Veľa ľudí umiera na rakovinu, pretože v súčasnosti nie je čas na prevenciu. Priemerný vek zosnulých je rovnaký ako v tomto čase vlani," reagoval na otázku, či v týchto dňoch umierajú viac starší alebo mladší ľudia.



"Vo februári tohto roka sme mali dvoch zosnulých s ochorením COVID-19. Ďalších 14 zosnulých bolo bez tohto ochorenia," poznamenal s tým, že pracovníci pohrebníctva pripravujú zosnulého, ktorý umrel s touto chorobou, na poslednú cestu v ochranných pomôckach. "Samozrejmosťou sú overal, respirátor a aj gumáky. Zosnulý síce nedýcha, vírus však môže byť na patologickom vaku," tvrdí a dopĺňa, že ak pohrebná služba nemá ochranné pomôcky, zosnulého s novým koronavírusom nemusia obliecť.



"V ostatných prípadoch, keď je všetko dostupné, je povinnosť pohrebnej služby obliecť takéhoto človeka. Zamestnanci pohrebníctva majú za túto službu rizikový príplatok," spomenul s tým, že ho hradí rodina. "Poplatok 185 eur s DPH za túto službu vieme pozostalým odôvodniť," zhrnul a dodal, že riziko nakazenia sa pri takomto tele je vždy. "Mŕtve telo však nemôže zakašlať. Keď s ním služba manipuluje, môže z neho vyjsť vzduch nahromadený v pľúcach. Volá sa to posledný výdych. Hygienici preto odporúčajú, aby sme zosnulým počas manipulovania nasadili rúško," vysvetlil.



Podľa neho je čakacia doba na pohreby vo Zvolene štandardná a nie je ich naplánovaných toľko, aby pozostalí museli na obrad čakať niekoľko týždňov. "Máme aj rakvy, v súčasnosti je ich vyše 70," hovorí. "Problémom regiónu však je, že v súčasnosti nefunguje krematórium v Banskej Bystrici. Mali dve pece a veľmi teraz chýbajú. Urna nám počas ich fungovania prišla do týždňa alebo do dvoch. Teraz čakáme mesiac až dva. My truhly nosíme do Banskej Bystrice a oni ich odvezú do krematória v Nových Zámkoch," priblížil.



Ako pripomenul, pred pandémiou malo pohrebníctvo šesť chladiarenských boxov. "Keď sa začala pandémia, mesto nám zabezpečilo ďalšie štyri. Za posledné tri až štyri mesiace sa stalo, že boli plné. V súčasnosti je voľných päť miest," ukončil Pálesch.