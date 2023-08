Zvolen pokračuje s prípravou obnovy svojej plavárne

Zvolen 19. augusta (TASR) - Mesto Zvolen pokračuje s prípravou obnovy svojej mestskej plavárne. TASR to potvrdil hovorca mesta Martin Svatuška s tým, že samospráva končí s prípravou zadávacích podmienok pre súťaž návrhov. Ako uviedol, vyhlásiť by ju mali do konca augusta. Trvať bude do novembra, keď by ju mali vyhodnotiť.



"Znamená to, že ešte pred koncom aktuálneho roka by sme sa mali dozvedieť, ako bude vyzerať nová plaváreň," objasnil. Podotkol, že následne by sa mohlo začať s prípravami na jej výstavbu.



Samospráva chce zväčšiť svoju mestskú plaváreň, rozšíriť ju chce o ďalší bazén. V existujúcom objekte by chceli prebudovať 25-metrový bazén na detský a rekreačný. Pribudnúť by mal aj tobogan s bazénom, sauny i priestor pre odpočinok. V prístavbe by mal byť 25-metrový bazén s desiatimi plaveckými dráhami a hľadisko pre divákov.



Primátor Zvolena Vladimír Maňka povedal, že súčasná prevádzka plavárne je neekologická a spotreba energií je vysoká. Ak by podľa neho stavali 50-metrový bazén, nebol by priestor na potrebné parkovanie. "Museli by sme tak pristúpiť k výstavbe parkovacieho domu. Rozdiel v investícii by už predstavoval minimálne 3,5 milióna eur," konštatoval s tým, že prevádzka väčšieho bazéna by bola o 175.000 eur ročne drahšia aj so zohľadnením počtu návštevníkov. "Tento rozdiel vyžaduje ročné splátky vyššie o pol milióna eur po dobu 12 rokov. Obyvateľov by to stálo viac o šesť miliónov eur len za prvých 12 rokov prevádzky," ozrejmil návrh 25-metrového bazéna.