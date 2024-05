Zvolen pokračuje v administratívnej príprave pre výstavbu plavárne

Zvolen 20. mája (TASR) - Mesto Zvolen pokračuje v administratívnej príprave pre výstavbu novej plavárne. V súčasnosti sa začína priame rokovacie konanie s víťazom o návrhu zmluvy. Informoval o tom primátor mesta Vladimír Maňka.



Po jej podpise vypracujú dokumentáciu pred projektom a architektonickú štúdiu. Ďalším krokom bude vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie. Potom príde na rad výber dodávateľa stavby. Mesto predpokladá, že výstavba by sa mohla začať v budúcom roku.



Vo Zvolene predstavili podobu novej mestskej plavárne koncom februára tohto roka. Víťazný návrh pochádza od zvolenského architekta Petra Pagáča. "Návštevníci budú môcť využívať tri veľké bazény. Plavecký, s desiatimi dráhami a dĺžkou 25 metrov, bude v novej hale," vysvetlil primátor s tým, že súčasný prestavajú na relaxačný s rôznymi vodnými atrakciami. Doplnil, že počas letnej sezóny bude možné využívať aj vonkajšie kúpanie v bazéne s dĺžkou 25 metrov a šírkou troch plaveckých dráh.



Ako uviedol zvolenský hovorca Martin Svatuška, mesto získalo súhlas na dlhšie prevádzkovanie starej plavárne. Na konci júna ju totiž pôvodne malo definitívne zatvoriť pre nález regionálneho úradu verejného zdravotníctva. "Mestu sa podarilo predĺžiť lehotu na odstránenie zistených skutočností. Stará plaváreň tak môže fungovať ešte do konca roka," priblížil.



Vedúca správy majetku zvolenského mestského úradu Alena Vaľková spomenula, že najnákladnejším opatrením je v prípade starej plavárne oprava bazénového dna. "Stojí približne 60.000 eur, ceny však máme aj pre ďalšie opravy. Celkovo by tak len nevyhnutné práce stáli viac ako 100.000 eur," zhrnula. Najväčším problémom a rizikom však podľa nej je, že po oprave bazéna a opätovnom spustení prevádzky zhrdzavené rozvody už nezvládnu zmenu tlaku. Dodala, že stav plavárne nie je dobrý a kedykoľvek sa môže stať rozsiahlejšia havária, po ktorej už ostane zatvorená natrvalo.