Zvolen pokračuje v príprave premeny Borovej hory na oddychové miesto

Zvolen 18. septembra (TASR) - Mesto Zvolen pokračuje v príprave premeny areálu Borovej hory na moderné oddychové miesto. Na uskutočnenie tohto projektu má vyčlenených viac ako 400.000 eur z eurofondov, ktoré prichádzajú cez Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK). TASR o tom informoval hovorca Zvolena Martin Svatuška.



Dodal, že mestu projekt obnovy schválila Rada partnerstva BBSK. Priestor by mal plniť úlohu malého parku. "Financie sú určené na rozsiahlejšiu obnovu Borovej hory vrátane úpravy zelene, nových chodníkov z čadičových kociek i lavičiek," objasnil s tým, že to bude vrátane verejného osvetlenia a ďalších opatrení. Do zničeného objektu tak po dlhých rokoch mieri prvá výraznejšia investícia.



Podľa neho súčasťou projektu je aj inštalácia nového kamerového systému, aby predišli prípadnej činnosti vandalov. Cieľom je premeniť areál na oddychové miesto, kde budú ľudia tráviť voľné chvíle. Ako ďalej hovorca uviedol, po schválení projektového zámeru je ďalším krokom príprava verejného obstarávania na dodávateľa prác. Je to aj spracovanie žiadosti o finančný príspevok. Adresovať ju budú na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.



Celkovú obnovu areálu Borovej hory odhaduje mesto na 800.000 eur. Niektoré práce však z eurofondov financovať nemôže, pretože nepatria k oprávneným nákladom. Týka sa to napríklad sociálnych zariadení. "Budeme to musieť financovať z vlastných zdrojov. Podľa skúseností z posledných výberových konaní sa však cena za dielo oproti projektu vždy znížila," poznamenal na jar primátor Vladimír Maňka.



Prestavbu hlavnej kúpeľnej budovy mesto v súčasnosti z vlastných financií rekonštruovať nebude. "Aj na ňu budeme musieť hľadať externé zdroje," zdôraznil.