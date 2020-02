Polícia pri zadržiavaní mužov, ktorí kradli naftu, aj strieľali

Zvolen 24. februára (TASR) - Aj varovný výstrel museli použiť muži zákona pri zaisťovaní dvoch podozrivých mužov, ktorí sa v nedeľu (23. 2.) večer na Obchodnej ulici vo Zvolene pokúšali vlámať do palivovej nádrže nákladného auta.



"Vypáčili uzáver na palivovej nádrži a následne odčerpávali naftu priamo do 50-litrovej bandasky," uviedla polícia na sociálnej sieti.



Mužov však pri čine vyrušila policajná hliadka, po čom z miesta činu začali utekať. "Polícia ich vyzvala zastaviť a keď výzvu neuposlúchli, aj za použitia varovného výstrelu do vzduchu obidvoch zadržala," dodáva polícia.



Prípad je v štádiu vyšetrovania, polícia s podozrivými vykonáva procesné úkony.