Zvolen posilňuje odberové tímy pre ľudí zo susedných okresov

Zvolen 7. novembra (TASR) – V okrese Zvolen armáda posilňuje vybrané odberové tímy. Prednostka okresného úradu (OÚ) Martina Mészáros Bariaková vyzýva ľudí z takzvaných zelených okresov, aby sa prišli otestovať do Zvolena. Na odberových miestach v Žiari nad Hronom, v Krupine a v Lučenci sa totiž od rána tvoria mimoriadne dlhé rady.



„V Žiari nad Hronom sa čaká na testovanie v obrovskom rade, vo Zvolene sa otestujete bez čakania,“ informoval na sociálnej sieti primátor Žiaru nad Hronom Peter Antal. Podľa Bariakovej je situácia rovnaká aj na odberových miestach v Krupine a v Lučenci, kde obyvatelia prejavili o testovanie veľký záujem, a to napriek tomu, že sa samotné okresy na druhom kole operácie nezúčastňujú.



„Snažíme sa odkláňať tieto preexponované odberové miesta, kde sa tvoria dlhé rady. Boli by sme radi, keby ľudia navštívili niektoré z odberových miest vo Zvolene a v okolitých obciach,“ povedala Bariaková. Prezradila aj, že viaceré mobilné odberové jednotky vo Zvolene sa po dokončení svojej práce presunú do susedných okresov.



Záujemcom o testovanie zo susedných okresov prednostka OÚ odporúča Hotel Tenis či futbalový štadión, kde je dostatočný počet odberových tímov aj veľkokapacitné priestory na parkovanie. O zdravotníkov vykonávajúcich stery boli posilnené aj tímy v obciach Budča, Lieskovec, Zvolenská Slatina, či odberové miesta na Základnej škole Martina Rázusa a na Námestí SNP vo Zvolene.