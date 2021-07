Vo Zvolene odmietajú, aby sa z komplexnej nemocnice stala komunitná

Zvolen 9. júla (TASR) – Zvolenskí mestskí poslanci odmietajú možnosť, že z komplexnej zvolenskej nemocnice sa stane komunitná. Zhodli sa na tom na piatkovom rokovaní mestského zastupiteľstva. Vyzvali tiež primátorku mesta Lenku Balkovičovú, aby apelovala na ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO), aby svoj zámer prehodnotil.



Komunitná nemocnica by znamenala, že bude prevádzkovať polikliniku, rehabilitáciu a lôžka pre doliečenia. Poslanci argumentujú tým, že ľudia zo Zvolena a blízkeho okolia by prišli o včasnú zdravotnú starostlivosť. Zdôrazňujú tiež, že komplexná nemocnica bola oporou počas pandémie nového koronavírusu.



Pred zastupiteľstvom v piatok vystúpila riaditeľka zvolenskej nemocnice Ľudmila Veselá, ktorá povedala, že pôrodnicu môže komunitná nemocnica prevádzkovať ako doplnkový program. Ročne sa v nej narodí 1200 až 1300 detí. Podľa poslanca Petra Košíka, ak aby pôrodnicu vo Zvolene zrušili, narodia sa Banskobystričania žijúci vo Zvolene. Pripomenul tiež, že trvá na tom, aby nemocnica ostala v takom stave, ako je v súčasnosti. „Je to obnovené, vyzerá to tam perfektne a teraz ju chcú zrušiť?“ pýtal sa.



Poslanec Dušan Hruška spomenul, že keď sa dozvedel o zámere ministerstva zdravotníctva, bol rozčúlený. Podľa jeho názoru bude deklarovať plnú podporou, aby vo Zvolene ostala komplexná nemocnica.



„Je to výborné a kvalitné zariadenie, ktoré si zaslúži, aby sa vyvíjalo a nie aby sa brzdilo v jeho rozvoji. Veľakrát sú v ňom akútne stavy,“ podotkol v diskusii poslanec Ľubomír Zdút-Šťastný s tým, že nemocnica v susednej Banskej Bystrici je preplnená a táto náhrada nie je adekvátna.



Poslankyňa Martina Mészáros Bariaková zdôraznila, že zvolenská pôrodnica je dôvod, pre ktorý si mesto nemôže nechať nemocnicu redukovať. „Som vďačná za prácu pôrodníkov vo zvolenskej nemocnici,“ vyhlásila a doplnila, že nemocnica nikdy žiadneho pacienta neodmietla, čo sa ukázalo aj počas druhej vlny pandémie nového koronavírusu.



„Musíme spojiť všetky sily, aby sme tomuto zámeru zabránili. Mnoho personálu odíde do zahraničia a našim ľuďom nebude mať kto poskytovať zdravotnú starostlivosť. Vytvorme aktivity a aj tlak,“ diskutoval poslanec Miroslav Kusein.



„Číselné údaje sú to, čo môže zavážiť. Ak zrušia ešte nemocnicu Brezno, Rimavskú Sobotu, Banská Bystrica to nezvládne. Musíme spojiť argumentácie,“ povedala počas rokovania zastupiteľstva primátorka.



Riaditeľka nemocnice uviedla, že zvolenské zdravotnícke zariadenie ročne hospitalizuje približne 16 000 ľudí. Dodala tiež, že je spádové pre približne 130 000 ľudí zo Zvolena a okolitých miest, ktorými sú Krupina, Detva, Hriňová a aj časť Banskej Štiavnice.



„Slovensko sa bude musieť vyrovnať so starnutím populácie a jej vplyvom na potreby pacientov, oproti minulosti klesá dopyt po gynekologicko-pôrodníckych lôžkach v dôsledku poklesu pôrodnosti. Naopak, dopyt po dlhodobých či geriatrických lôžkach bude rokmi narastať," uviedla pre TASR hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.