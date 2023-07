Zvolen pozastavuje vyplácanie dotácií pre činnosť organizácií i klubov

Zvolen 13. júla (TASR) - Mesto Zvolen pozastavuje vyplácanie dotácií pre činnosť organizácií i športových klubov a počíta aj so zvyšovaním miestnych daní. Súvisí to poklesom príjmov z daní z príjmu fyzických osôb, ktorá je hlavným zdrojom príjmov pre samosprávy. TASR o tom vo štvrtok informoval hovorca mesta Martin Svatuška.



Ako uviedol, v máji bol pokles o 261.000 eur, v júni o 424.000 eur. Ekonomický odbor upozorňuje, že negatívny trend bude pokračovať. "Finančnú situáciu, navyše, zhoršujú dôsledky prudkého zvýšenia cien energií a materiálov. Predražili sa stavby a prakticky všetky služby," objasnil hovorca. Dodal, že priemerné mesačné výdavky samosprávy stúpli v porovnaní so začiatkom roka 2023 o približne 600.000 eur. "Ak si však máme splniť zákonné povinnosti vyvážania odpadu, prevádzkovania mestskej hromadnej dopravy, poskytovania opatrovateľskej služby a ďalšie, musíme aspoň načas pristúpiť k pozastaveniu vyplácania dotácií," zhrnul primátor Zvolena Vladimír Maňka s tým, že zástupcov jednotlivých organizácií tom už informoval. Na zvolenskej radnici však veria, že je to prechodné opatrenie a po prípadnom zlepšení finančnej situácie bude možné vrátiť sa k ich vyplácaniu.



Čo však podľa slov primátora nebude možné, je ponechanie výšky miestnych daní na súčasnej úrovni. "Mnohé mestá pristúpili k úprave už minulý rok, niektoré dokonca o sto percent. Dvojciferná inflácia urobila súčasnú situáciu neudržateľnou," ukončil primátor.