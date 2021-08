Práce na cyklochodníku na Zlatom potoku pokračujú, inštalujú značenie

Zvolen 20. augusta (TASR) - Práce na stavbe cyklochodníka na Zlatom potoku vo Zvolene pokračujú, v súčasnosti inštalujú bezpečnostné prvky a zelené vodorovné značenie. Pre TASR to uviedol Branislav Mikšík z tlačového oddelenia mesta s tým, že samospráva by chcela chodník sprístupniť pre cyklistov najneskôr začiatkom októbra.



Ako dodal, zároveň tiež z bezpečnostného hľadiska frézujú existujúce vodorovné dopravné značenie. „V najbližších dňoch budú práce pokračovať lepením špeciálneho plastového značenia, ktoré uľahčuje pohyb osôb so zdravotným postihnutím. Doplnené budú aj cyklostojany pod hotové prístrešky,“ spomenul s tým, že v spolupráci s dopravným inšpektorátom bude následne osadené zvislé dopravné značenie. „Priebežne budú ešte pokračovať terénne úpravy popri chodníku a výsadba zelene, ktorá sa, samozrejme, musí prispôsobiť vegetačnému obdobiu,“ poznamenal.



Cyklocesta by mala ľudí previesť od konečnej zastávky mestskej hromadnej dopravy pozdĺž Ulice Andreja Hlinku až k nákupnej zóne. „Vrchná a stredná časť povedie úplne novým chodníkom, spodná bude riešená značením na existujúcej ceste. V bezpečnej vzdialenosti od kruhového objazdu prevedie cyklistov na druhú stranu,“ zhrnula primátorka Zvolena Lenka Balkovičová. „Po krátkom úseku sa tak dostanú novou lávkou cez potok až do nákupného areálu,“ spomenula.



Výstavba nového priestoru pre cyklistov na sídlisku Zlatý potok sa začala na jar tohto roka. Napojením sa tak obyvatelia po Sokolskej ulici dostanú až do centra mesta. Hovorca mesta Martin Svatuška zdôraznil, že hoci úvahy o vybudovaní tohto chodníka sú dlhodobejšie, skutočná príprava sa začala v roku 2019. Samospráva sa vtedy uchádzala o dotáciu z Ministerstva dopravy a výstavby SR, a to vo výške 308.000 eur. „So svojím projektom napokon uspela, väčšina prác tak bude hradená mimo mestského rozpočtu. Po ukončení súťaže na dodávateľa a ceny diela hovoríme o sume takmer 274.000 eur. Mesto je však povinné podieľať sa na financovaní, a to vo výške vyše 16.000 eur,“ ukončil.