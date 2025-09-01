< sekcia Regióny
Zvolen pracuje na projekte vybudovania novej fontány na Námestí SNP
Aktuálne dokončujú podklady na vyhlásenie verejného obstarávania na vypracovanie projektových dokumentácií.
Autor TASR
Zvolen 1. septembra (TASR) - Mesto Zvolen pracuje na projekte vybudovania novej fontány na námestí. Aktuálne dokončujú podklady na vyhlásenie verejného obstarávania na vypracovanie projektových dokumentácií. TASR o tom informoval hovorca mesta Martin Svatuška s tým, že obstarávanie vyhlásia počas septembra.
Samospráva má v úmysle rozšíriť aj plochy zelene. Projekty, ktoré sa týkajú jej novej výsadby na Námestí slobody a na Ulici Andreja Sládkoviča, spracujú podľa hovorcu samostatne. „Fontána a zeleň na Námestí SNP sú riešené v súlade s autorskými právami, ktoré sa vzťahujú na jestvujúcu podobu námestia,“ objasnil.
Ako uviedol, na uskutočnenie prác použijú prostriedky z eurofondov v rámci územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja. Projektový zámer tak v decembri predložia na rokovanie Kooperačnej rady. „Následne, v prvom štvrťroku 2026 plánujeme podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok,“ podotkol. Začiatok prác predpokladajú v apríli budúceho roka.
Starú fontánu na zvolenskom námestí pre jej zlý technický stav premenili na veľký kvetinový záhon. Podľa hovorcu mala hrdzavé trysky, z ktorých striekala voda, i zatopenú miestnosť s technológiou. Doplnil, že komplexná výmena technológie by stála viac ako 106.000 eur. Bolo by to vrátane súčastí, ako sú čerpadlá, filtračný mechanizmus, rozdeľovače, dávkovače chemických látok, riadiaca jednotka, rozvody a mnoho ďalších vrátane montáže. „Ani uvedená suma pritom stále nie je konečná, pretože v nej nie je zahrnuté vypracovanie projektovej dokumentácie ani stavebné práce,“ spresnil. Počas horúčav mohla verejnosť na schladenie na námestí využiť rozprašovacie brány na vodnú paru.
Samospráva má v úmysle rozšíriť aj plochy zelene. Projekty, ktoré sa týkajú jej novej výsadby na Námestí slobody a na Ulici Andreja Sládkoviča, spracujú podľa hovorcu samostatne. „Fontána a zeleň na Námestí SNP sú riešené v súlade s autorskými právami, ktoré sa vzťahujú na jestvujúcu podobu námestia,“ objasnil.
Ako uviedol, na uskutočnenie prác použijú prostriedky z eurofondov v rámci územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja. Projektový zámer tak v decembri predložia na rokovanie Kooperačnej rady. „Následne, v prvom štvrťroku 2026 plánujeme podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok,“ podotkol. Začiatok prác predpokladajú v apríli budúceho roka.
Starú fontánu na zvolenskom námestí pre jej zlý technický stav premenili na veľký kvetinový záhon. Podľa hovorcu mala hrdzavé trysky, z ktorých striekala voda, i zatopenú miestnosť s technológiou. Doplnil, že komplexná výmena technológie by stála viac ako 106.000 eur. Bolo by to vrátane súčastí, ako sú čerpadlá, filtračný mechanizmus, rozdeľovače, dávkovače chemických látok, riadiaca jednotka, rozvody a mnoho ďalších vrátane montáže. „Ani uvedená suma pritom stále nie je konečná, pretože v nej nie je zahrnuté vypracovanie projektovej dokumentácie ani stavebné práce,“ spresnil. Počas horúčav mohla verejnosť na schladenie na námestí využiť rozprašovacie brány na vodnú paru.